無緣角逐金像影帝 袁富華：令支持者失望

【明報專訊】袁富華昨日到商台接受訪問，對於今屆金像獎受疫情影響，取消實體頒獎禮？袁富華認為可以，「大前提要睇疫情進展，什麼都假，健康最重要，健康影響到所有不同階層的運作，一有問題，很多東西都要停，金像獎有此顧慮，我覺得是明智決定」。

談到他未能憑《叔．叔》入圍金像影帝？他坦言失望：「是令到支持我的人失望。他們覺得我入圍金馬獎，無理由不入圍金像獎。但兩個獎是不同機制和指標，我只可以說不好意思，令他們失望，但很開心《叔．叔》有9項提名，雖然我沒入圍，但助攻更開心，因為還有很多好友入圍，包括張達明、朱栢康及區嘉雯等，電影圈正需要衝擊，將心比心，去年我有機會提名，大家戥我高興，所以現在我為何不戥他們開心？」

取消聚會做好防疫措施

他表示工作受疫情影響，但最重要是身體健康，希望疫情盡快過去，「我沒有渠道找口罩，唯有做好自己的防疫措施，盡量不成為疫症負擔。（口罩是否足夠？）我有一盒，大年初三聚會時，朋友送我一盒口罩，不出街慳住使，暫時夠用。其實不需要搶，倒不如留給高風險人士。現在盡量不出街，聚會全部取消，但會去踩單車強身健體，可減低感染風險」。

記者：柯美