新人王Billie《007：生死有時》主題曲獲讚

【明報專訊】《神探白朗：福比利大宅謀殺案》丹尼爾卡特（Daniel Craig）聲言最後一次扮演占士邦的《007：生死有時》（No Time to Die），4月10日公映。早前公布由美國新人王Billie Eilish唱同名主題曲，昨日在多個平台上架，Billie也在個人社交網發表這首跟兄長Finneas共同創作的新歌。

Billie Eilish是近期人氣最強勁的女歌手，不但以18歲之齡橫掃格林美年度專輯、年度歌曲、年度錄音及最佳新人等獎項，打破格林美史上最年輕「四大」得獎者紀錄，名副其實超級新人王。上周的奧斯卡頒獎禮，她在悼念已故藝人環節中獨唱披頭四名曲《Yesterday》。《007：生死有時》主題曲旋律哀怨，中段開始編曲卻十分有氣派；事實上除了Billie和兄長創作曲詞外，《獅子王》金像電影配樂師Hans Zimmer和經常為電影歌曲作曲及指揮的Matt Dunkley，編排管弦樂部分；英國搖滾樂隊The Smiths前成員Johnny Marr則負責彈奏結他。

過往主唱《007》的歌手如Sam Smith和Adele都有一定分量，不少人質疑以Billie如此年輕是否能駕馭老牌電影系列的主題曲。不過《007：生死有時》的美日混血導演福永丞次（Cary Joji Fukunaga）早投了一票給Billie，自認是她和Finneas的超級粉絲。《Variety》等樂評也稱以年齡來質疑Billie的表現是過慮，更說此歌是過去二三十年來比較好的占士邦電影主題曲。據報本月18日舉行的英國樂壇頒獎禮Brit Awards，Billie會首次現場演繹此歌。