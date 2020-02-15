【開箱】《如實陳述》秀英演「超能」女警 古怪張赫查連環殺人案

【明報專訊】韓片《上流寄生族》在奧斯卡大放異彩，有份投資《上》片的韓國娛樂公司CJ E&M亦經營有線電視頻道，當中最為觀衆熟悉的包括既有綜藝節目又有劇集的tvN、專攻音樂的Mnet，以及以播電影和歐美劇為主的OCN，每年超過3000齣；近年OCN開始拍韓劇，但為了與tvN區分，OCN主力製作懸疑、犯罪題材的劇集，如《奪命殺聲》系列、《暴瘋刑警》系列及《隧道》等。

OCN製作犯罪題材劇集

最近OCN推出新劇《如實陳述》，由少女時代成員秀英、《命中注定我愛你》張赫及《毒戰寒流》陳瑞妍合演，本月初首播，至今播出4集，上周收視由1.7%升至高位3.3%，以OCN往績來說，已算不俗，OCN史上最高收視的是2018播出的《奪命殺聲2》第12集，當時錄得7%。香港觀衆可透過串流平台Viu同步收看《如實陳述》。

《如實陳述》講述專研犯罪學的前警員與過目不忘的女警合力追查連環殺人案的故事。首集講述秀英小時候因為親眼目睹母親車禍身亡，因而發現自己能像攝下影像般，記得案發現場的一切，包括涉事逃逸司機的容貌。秀英長大後立志當差，可惜被派往鄉村地區擔任巡警。

某日鄉村發生一宗謀殺案，並且與5年前的一宗連環殺人案手法相似，可是該疑犯已於當年在眾目睽睽下意外身亡。秀英是第一名到達案發現場的巡警，由於當時下着大雨，大部分證據被破壞，幸好秀英記住了場景，助專研犯罪學的張赫快速破案。

秀英近年專注拍戲

秀英自從2017年離開SM娛樂後，近年專注拍戲，前年主演MBC劇集《做飯的男人》及去年9月在港上映的電影《陀槍師奶X新紮師姐》，雖然作品不多，但口碑不俗，一洗偶像組合不會演戲的印象。今次秀英在劇中扮演「新紮師姐」，利用神經精神科來說明她遇到陌生環境及受到刺激時，才會像攝影一樣，將目擊現場記下來。這種說法雖然未必最為科學，但起碼觀眾不用當作奇幻劇來看。

至於男主角張赫，化身個性古怪但甚有天分專研犯罪學的前警員，他特別留了一頭長髮，加上鬍鬚，增添陰森感覺。在劇中他原本只是優秀刑警，自從負責調查5年前的連環殺人案後，變成終身坐在輪椅的犯罪學研究員，他為何變成這樣？相信往後劇情會慢慢披露。

《毒戰寒流》陳瑞妍參演

另外，值得留意的是，在劇中飾演偵緝隊高級刑警的陳瑞妍，自從2015年《夏娃的愛情》後，已5年沒拍劇，今次重返電視台，大概因為前年憑《毒戰寒流》奪得多個最佳女配角獎，演技受肯定所致。