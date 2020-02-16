父母困鑽石公主號 森美盼兩老盡快離船回港

【明報專訊】森美與陳貝兒前晚為無綫節目《全民開講齊抗疫》錄影，入廠前先噴上消毒酒精搓手，見森美戴上手套，他解釋因經常用酒精搓手至皮膚乾裂，所以戴手套減少皮膚接觸酒精，但他稱現階段最擔心不是雙手，而是身處橫濱鑽石公主號郵輪的父母。

森美表示父母年初一上船到日本，一直不告知他坐邊艘船，怕他擔心，直至哥哥告訴他才知道，森美說：「初期父母以為沒事，可以自由活動，後來情况開始嚴重，要各自留在房間隔離，但wifi訊號不穩定，每日只能靠短訊問他們健康狀况，最大問題是他們的房間沒有窗！如無意外下周三便完成14日隔離，幸好他們暫時無病徵，雖然有香港人確診，但也不是他們身邊朋友。」

每日到甲板「放風」10分鐘

森美表示父母沒長期病患，不需要藥物，船上亦有補給食物，口罩及酒精都十分充足，只是在船上較悶，過去多天每日只獲准到甲板「放風」約10分鐘，他說：「現在只能叫他們做多點運動，增強抵抗力，希望他們無事盡快回港，知道船上有幾百個香港人，都希望政府看看怎幫助他們，安排回港，不用在船上隔離。有人希望政府包機接船上港人回港，大家都有不同要求，我就只想父母安全，能盡快離船，在哪裏再做隔離都好，我都覺得無所謂。」

森美昨日在社交網上載身處山頂的照片，留言：「無論何時，都向好方面看，那邊就有好風景！#香港人齊抗疫 #多謝大家關心。」

陳貝兒：收口罩好過收花

陳貝兒表示口罩存量已不多，只餘下10多個，大概夠用兩星期，連世界各地認識的人妻也幫手蒐羅，媽媽還將隨身空氣淨化機給她佩戴開工，不用開工就留在家中，口罩慳住用。問可有追求者趁情人節送上口罩？她說：「收到口罩好過收花啦！但是無，情人節無人約，工作中度過。」

記者：林祖傑