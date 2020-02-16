疫情嚴峻 王浩信借位吻張曦雯

【明報專訊】王浩信、張振朗昨日為無綫劇集《踩過界II》拍攝廠景。提起他們幾名主要演員早前病倒集體「冧廠」？王浩信表示大家已經康復，並繼續拍攝，前日情人節也在工作中度過，跟張振朗拍至凌晨才收工，又跟張曦雯拍親熱戲，劇組顧及新冠肺炎疫情嚴峻，於是安排兩人借位拍接吻鏡頭，他說：「我拍這場戲都要除衫，雖然借位，但有燈光配合，出來的效果不錯！」

取消緬甸外景

王浩信坦言演出該劇壓力大，經歷好多難忘時刻，正如早前在中環法院拍外景曾遇上示威，之後又因疫情受阻，且有受傷情况，希望否極泰來。他說：「原本要去緬甸取景，但擔心疫情未改善的話，劇組會有滯留問題，現在決定全劇在香港拍。」有稱蔡思貝前日拍劇撞傷頭請假？王浩信有聽聞，但不在場，不清楚情况。

張振朗祈福求平安

有「地獄黑仔王」封號的張振朗稱趁農曆新年吉日，已到寺廟祈福，他自嘲道：「大家知我個朵有幾勁，這部劇好多動作戲，要落水、追車，所以入廟求個平安。」對手蔡思貝前天撞傷頭？張振朗表示當時在場：「她呢幾年拍劇辛苦，條腰有舊患，前日不慎頭部撞正梳化扶手，她大嗌好痛。」問到情人節可有慶祝？他表示跟女友吃過晚飯才趕回劇組開工。會否受疫情影響減少跟女友親嘴？他扯開話題：「我剛病完，這幾天主要跟王浩信演對手戲，要勤洗手，因做演員不能戴口罩。」

記者：鍾一虹