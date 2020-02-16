鍾嘉欣獲「小情人」贈紅玫瑰 陳凱琳被兒子Rafael冧爆

葉翠翠產後出院回家，即時上載跟3個兒子的溫馨合照。（網上圖片）

【明報專訊】前日情人節除了圈中情侶及夫婦放閃外，不少星級靚媽跟「小情人」兒子度過甜蜜時光。身在加拿大的鍾嘉欣獲歲半的兒子Jared送上玫瑰花，令她甜入心。陳凱琳兒子鄭承悅（Rafael）在情人節一歲生日，她開心曬與兒子合照。日前宣布誕下9磅大隻「三王子」的葉翠翠，已出院回家跟3個兒子相聚。

鍾嘉欣曬兒子Jared官仔骨骨拿着一朵紅玫瑰望着鏡頭的得意照片，Jared眼大大，跟爸爸好似樣。鍾嘉欣代兒子冧爆留言：「My roses are red,because I Iove you.Will you be my Valentine？」準媽媽楊怡也留言讚Jared好可愛。

葉翠翠出院回家一湊三

陳凱琳前日為兒子Rafael慶祝一歲生日，她在社交網分享多張溫馨母子照。她感慨過去一年生活變化好大，她要捱眼瞓湊兒子，因此她好多時變了素顏的Mom-Mode，她盼望兒子快高長大，又表示好愛兒子，要不停吻他。葉翠翠日前誕下「三王子」，昨日她出院回家，在社交網曬與3名兒子的合照說：「媽mi由天堂回到人間了。」

娛樂組