鍾嘉欣獲「小情人」贈紅玫瑰 陳凱琳被兒子Rafael冧爆

【明報專訊】前日情人節除了圈中情侶及夫婦放閃外,不少星級靚媽跟「小情人」兒子度過甜蜜時光。身在加拿大的鍾嘉欣獲歲半的兒子Jared送上玫瑰花,令她甜入心。陳凱琳兒子鄭承悅(Rafael)在情人節一歲生日,她開心曬與兒子合照。日前宣布誕下9磅大隻「三王子」的葉翠翠,已出院回家跟3個兒子相聚。

鍾嘉欣曬兒子Jared官仔骨骨拿着一朵紅玫瑰望着鏡頭的得意照片,Jared眼大大,跟爸爸好似樣。鍾嘉欣代兒子冧爆留言:「My roses are red,because I Iove you.Will you be my Valentine?」準媽媽楊怡也留言讚Jared好可愛。

葉翠翠出院回家一湊三

陳凱琳前日為兒子Rafael慶祝一歲生日,她在社交網分享多張溫馨母子照。她感慨過去一年生活變化好大,她要捱眼瞓湊兒子,因此她好多時變了素顏的Mom-Mode,她盼望兒子快高長大,又表示好愛兒子,要不停吻他。葉翠翠日前誕下「三王子」,昨日她出院回家,在社交網曬與3名兒子的合照說:「媽mi由天堂回到人間了。」

娛樂組