《愛的迫降》玄彬孫藝珍含淚迎結局 金泰希自製朱古力贈「情人」

在《愛的迫降》第15集的劇照可見，玄彬（上圖）和孫藝珍（右圖）各自流露不捨離情，令粉絲擔心二人結局能否大團圓。

【明報專訊】由「緋聞男女」玄彬與孫藝珍合演韓國有線頻道tvN劇集《愛的迫降》，今晚將播出第16集結局。從劇組發放的最新劇照和預告片段可見，二人在昨晚播出第15集出現含淚告別的場面，令人擔心粉絲期待的大團圓結局，會否成為泡影。《愛的迫降》結局後，金泰希主演新劇《再見媽媽又再見》（前譯：再見媽媽）將於本月22日接檔，劇組公開她在情人節向台前幕後送上自製朱古力的照片，獲讚舉動窩心。

《愛的迫降》第15集已於昨晚播出，劇中兩對情侶，包括玄彬與孫藝珍，以及徐智慧與金正鉉，分別身陷險境，前者與朝鮮士兵下屬的身分遭人揭穿，結果被帶走，孫藝珍眼睜睜看着他們離開，加上玄彬與奸角的槍戰，亦到了分出生死的地步，難怪從劇組發放的最新劇照可見，孫藝珍與玄彬均流露依依不捨的離愁別緒。

至於另一對情侶：徐智慧與金正鉉剛確認彼此心意後，身為老千的金正鉉被迫再次展開逃亡生涯，徐智慧能否憑一己之力，加上家族的軍方背景，為男友解決困局？今晚播出結局自有分曉。

插曲《給出我的心》昨日上架

提起《愛的迫降》，被喻為「國民妹妹」的26歲女星IU，為了支持《製作人們》編劇朴智恩，於是答應替後者創作的《愛的迫降》壓軸主唱插曲《給出我的心》，並已於第13集播出，襯托劇中玄彬向孫藝珍深情告白的畫面，令粉絲一聽難忘。

《給出我的心》剛於昨日黃昏透過韓國收費音樂下載網站上架，估計能輕易登上各大流行榜冠軍。

IU社交媒體帳號疑遭黑客入侵

自從去年拍罷韓劇《德魯納酒店》，以及舉行巡迴演唱會後，IU暫時休假，仍不時透過社交媒體跟粉絲分享日常生活點滴，包括早前她跟家人到歐洲旅遊的合照。不過，昨日IU自爆社交媒體帳號疑遭黑客入侵，「在還未登入的情况下，莫名其妙地關注了很多自己不認識的帳號，這樣不太好吧，請不要入侵它，這是我的帳號，超過這條界線就是犯法」。

《愛的迫降》結局後，產後復工的金泰希主演《再見媽媽又再見》將於下周六緊接登場，影視串流平台Netflix同步播放，這亦是她自《龍八》後，相隔5年再次拍劇，當然令人期待。

《再見媽媽又再見》採用邊拍邊播方式製作，為了趕及拍攝進度，雖然前日是情人節，金泰希仍得暫時撇下老公Rain和兩名女兒，繼續開工拍劇，但她為慰勞一班台前幕後工作人員，親自包裝並送上「愛心朱古力」，令人感受到「媽媽」的濃情暖意。