王喜客串《頭條新聞》嘲警抗疫表現 警務處投訴 港台：只反映社會現象

王喜在演出尾聲說「下集再見」，意味「驚方訊息」環節將再在《頭條新聞》出現，引起關注。

【明報專訊】港台《頭條新聞》上周五（2月14日）邀請王喜與王宗堯演出，王喜主持「驚方訊息」環節，王宗堯則先後以「怪醫秦博士」與「乾塘鏡」身分跟曾志豪、吳志森與羅啟新等主持鬥搞笑。節目原本於當日傍晚6時在翡翠台播出，但臨時直播行政長官林鄭月娥記者會，所以延至深夜播放。不過節目依然受關注，昨日港台廣播處長梁家榮收投訴，指對《頭條新聞》的「驚方訊息」環節，抹黑警隊於抗疫期間工作表示極度遺憾。港台發言人伍曼儀強調，無意抹黑與挖苦，節目以嬉笑怒罵形式反映社會現象與不同聲音。

娛樂組

王喜在《頭條新聞》「驚方訊息」環節化身主持「忠勇毅」，介紹「驚方」招募的筍工，將警方在今次抗疫工作的表現，以及成為網上熱話的裝備，以幽默諷刺形式表達，3分多鐘環節表現生鬼，博得觀眾一笑。不過，廣播處長梁家榮昨日收到警務處長（郭嘉銓代行）的投訴信，指對「驚方訊息」環節多次以嘲諷形式抹黑警隊於抗疫期間的工作，表示極度遺憾；並反駁節目中隱喻警方積存大量抗疫裝備與事實不符；又指節目完全漠視警方的抗疫工作和努力，顛倒是非，要求廣播處長跟進。

「驚方訊息」未知是否常規環節

港台機構傳訊及節目標準組總監伍曼儀回覆《明報》，承認收到有關投訴信。她說：「明白理解抗疫方面警方做了好多，而其他政府部門如醫護等也做了好多，節目只是反映社會現象，有不同聲音，並以嬉笑怒罵形式給市民觀看。」她又強調無意抹黑與挖苦。「驚方訊息」結尾，王喜對鏡頭揮手說：「下集再見！」問伍曼儀「驚方訊息」是否常規環節？她稱《頭條新聞》的環節多變，至於是否常規環節，有待跟製作組了解。

王喜：鬼知發信人係乜水

《明報》昨日亦聯絡了王喜，他透露「驚方訊息」是雙周刊，意謂每兩星期一集。阿喜說：「是日星期天，並未收到任何與節目有關的新指示。」相信「驚方訊息」會否保留將受外界關注。

問王喜對警方向港台投訴有何看法？他笑說：「發信人得嗰三隻中文字，無官階、無編號、無身分證號碼，鬼知係乜水响度寫連鎖信，無意見。」據資料顯示，郭嘉銓是警察公共關係科總警司。

由於警方向港台投訴，《頭條新聞》的「驚方訊息」片段在網上瘋傳，在社交平台的點擊大增，有留言：「多謝警察幫《頭條新聞》宣傳，即刻睇！」「見到王喜同王宗堯，真係又黃又喜」。

港台工會：望警隊正視坊間批評

「香港電台製作節目人員工會」的facebook專頁昨日也貼出港台工會回應，內容如下：「面對這場『疫境戰』，政府防疫政策備受批評，現時醫護防疫裝備短缺，警隊獲分派大量保護物資，市民對警方期望自然相應提高。《頭條新聞》一向採取嬉笑怒罵風格，諷刺時弊，本會希望警隊正視坊間批評，致力服務大眾，言行合一，將忠誠勇毅信念用於輔助抗疫，心繫社會。本會留意到，警隊已不只一次針對本台，如今又再出言打壓，本會嚴正要求警隊尊重港台專業及編輯自主，著眼點應落在維護公眾利益之上。」

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