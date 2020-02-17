帶隊到大馬慶功 黃百鳴做足抗疫措施

黃百鳴（右起）率領陳靜和栢天男往馬來西亞出席慶功宴，三人以包到實的抗疫裝束現身。（攝影：孫華中）

【明報專訊】黃百鳴昨日率領陳靜（DaDa）、栢天男現身機場，啓程往馬來西亞；黃百鳴表示在飛機安全至上，做足抗疫措施，戴口罩、隨身空氣淨化器及消毒搓手液。此行到當地出席慶功宴，因與一家印度發行公司合作10年，非常愉快，繼《葉問3》票房收3000萬馬幣（約5627萬港元），最近《葉問4》更收3600萬馬幣（約6752萬港元），兩度刷新大馬華語電影紀錄。

《葉問4》有錢賺幫補其他片

新冠肺炎疫情嚴峻，黃百鳴表示《葉問4》在外地票房成績不錯，當中內地收了12億，問他到是否有錢賺？他笑說：「12億都沒錢賺，怎樣才算有錢賺？4集票房由1億、2億、8億到12億，這個數字已達目標，我們在聖誕檔期上映，算好好彩，沒受影響，可以幫補下其他。」他指電影《G風暴》原定農曆新年後繼續拍攝，現因應局勢停工，沒什麼損失，電影公司員工亦安排在家工作抗疫。

有政府官員呼籲娛樂場所暫時停業，黃百鳴指政府部門有約見戲院商會，但未有共識，他決定旗下戲院加強消毒清潔，並為入場觀眾量體溫、送上免費口罩，希望大家睇戲安心，他說：「有需要關戲院，我都支持的，應該停停，等疫情過去再做，現在入座率的確有下跌，少了一家大細的觀眾。」至於金像獎歷史性取消現場頒獎禮，他稱因應疫情有此決定，少了氣氛，但也沒辦法。

DaDa自言食肥了

DaDa與栢天男受疫情影響工作，農曆年期間很少外出，DaDa笑說：「新年食肥了，戴上口罩大家不覺；我好樂觀，今日可以出埠走走，人都開心了。」栢天男留家中也有做運動，進食維他命增強免疫力，幸好平日有儲備廁紙，不用到超市加入搶購潮，DaDa說：「我用廁紙都不多，腸胃幾好的。」

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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