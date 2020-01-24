誤稱香港是SARS病毒源頭 陸浩明連環道歉認錯

陸浩明（中）在節目中口快快稱香港是SARS病毒源頭（上圖），馮盈盈（右）即糾正稱不是，是佛山（下圖）。（視頻截圖）

【明報專訊】陸浩明（6號）主持的無綫節目《#後生仔傾吓偈》日前討論「防疫意識」話題，當提到2003年SARS疫情時，6號竟錯講當年香港是SARS的病毒源頭，雖然拍檔馮盈盈即時糾正，但6號說這句話的截圖已在網上瘋傳，引起網民不滿鬧爆。6號昨日凌晨兩度在社交網發文道歉，希望獲大家原諒。馮盈盈有感作為主持帶出錯誤訊息並向大家真誠道歉。事後6號在該集講錯資訊的鏡頭已被刪走。

記者：陳釗

《#後生仔傾吓偈》上周以「防疫意識」作話題的一集，主持6號在討論期間，突然說：「因為香港係嗰個病毒（SARS）嘅源頭。」拍檔馮盈盈即時糾正，但因6號嚴重失誤的言論，令網民氣憤指摘。

兩度道歉 網民唔受

6號自知失言，昨日凌晨在社交網道歉，他說：「各位，真係唔好意思要講句sorry！我知道沙士源頭係來自廣州，大家截圖嘅一句，係因為當時我口快快講錯咗，其實之後我都有喺節目入面修正源頭來自一個廣州嘅教授，之後Fyy（馮盈盈）都有補充，節目入面我哋亦有提及，但之後大家再討論一陣好快就已經轉咗topic。令大家誤會係因為當時我嘅口誤，加上無即時做出適當嘅修正，令大家誤會，我再一次向大家講聲唔好意思。其實我意思是指沙士當年在香港『大型爆發』！！我會自己罰抄100次『sorry我說錯了』，希望大家可以原諒本人當日嘅口誤。』」

不過網民不太接受，6號之後再一次發文道歉：「再一次，同大家講聲唔好意思，對唔住！因為一時疏忽，口快過腦，喺節目講錯咗重要資訊，但當時掉以輕心，無即時糾正，令大家誤會，真係對唔住。之後如果小弟要提及重要資訊會更加小心！小心！小心！」

馮盈盈認「責無旁貸」

昨日6號回覆《明報》表示：「多謝關心，因為自己疏忽、口誤，都想同大家講句『唔好意思，對唔住』，我聽日（今日）返公司拍攝節目會再回應。Thanks﹗」

馮盈盈接受《明報》訪問說：「我知道6號佢唔係呢個意思，呢句只係一時口誤，之後我們馬上針對此話題，補充更多資料及繼續討論，但的確我哋當刻帶出咗錯誤信息，可能令到觀眾有所混淆，以及挑動了各位情緒，我們都覺責無旁貸，深深感到抱歉，在此向大家真誠道歉，並承諾以後會做充分的資料蒐集，令節目內容更可靠和清晰，盡力避免任何疏忽和誤會。」