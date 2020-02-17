被控襲擊男友下月聆訊 真人騷《戀愛島》40歲主持自殺亡

【明報專訊】在英國甚受歡迎的真人騷節目《戀愛島》（Love Island），前主持卡露蓮費克（Caroline Flack）周末被發現陳屍倫敦寓所，終年40歲；據悉卡露蓮去年底被控襲擊前職業網球員男友路易斯波頓（Lewis Burton）後，丟失了《戀愛島》的主持工作，下月更要為案件應訊，未知這是否其輕生原因。

卡露蓮費克入行近20年，是英國知名電視節目主持人，亦參加過舞蹈比賽真人騷節目《舞動奇蹟》，在第12季贏得冠軍；外形亮麗的卡露蓮，曾在英國男士雜誌《FHM》最性感女士排行榜名列前茅，又跟英國哈里王子及男團One Direction成員Harry Styles傳過緋聞。2015年，她獲邀主持《戀愛島》，帶來事業高峰，不但奪得BAFTA最佳真人騷節目，她也成為小報追蹤對象。

卡露蓮否認控罪

去年12月，卡露蓮費克涉嫌襲擊男友路易斯波頓而被拘捕，她在《戀愛島》的主持之位也由另一女星羅拉維摩（Laura Whitmore）取代。據報卡露蓮否認控罪，路易斯亦自稱並非受害者，但檢察部門依然興訟，原定下月4日開審。

卡露蓮逝世前兩日仍有更新社交網，貼出與愛犬的合照；據報卡露蓮家人的代表律師表示，她的屍體在寓所被發現，並承認她是自殺身亡。有傳播放《戀愛島》的ITV電視台對死訊表示十分震驚，除發聲明悼念卡露蓮外，亦取消周六晚播出的《戀愛島》。

《戀愛島》在英國是人氣節目，每季會甄選11名單身男女在近兩個月節目播映時間，住進地中海馬略卡島的豪華別墅。參加者被稱為「島民」，隨時有鏡頭對着他們，一舉一動和談話內容都會被攝錄，經過剪接後播放。每名島民必須挑一名彼此喜歡的人「配對」，如要爭取繼續留在島上，就必須找到對象，單身者會遭淘汰；節目進行期間，有重新配對的機會，也會引進新島民加入。觀眾可透過公眾投票支持自己認為最適配的一對男女，最終勝出者可獲得5萬英鎊。不過，過去兩年先後有兩名參賽者自殺身亡，因而在英國引發有關真人騷是否道德，以及製作人應該多顧及參賽者感受等的討論。

《色慾都市》女星逝世

另一方面，曾演出美劇《色慾都市》的蓮高安（Lynn Coen）日前逝世，終年86歲。她在《色》劇中扮演律師Miranda的管家，及後又幫她照顧兒子，甚至在《色慾都市》搬上大銀幕後，亦客串了一連兩部電影。蓮高安是資深舞台劇及電影演員，她還演出過《慕尼黑》、《飢餓遊戲2：星火燎原》等。