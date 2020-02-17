《愛的迫降》煞科宴 玄彬孫藝珍著情侶裝

玄彬（小圖）跟孫藝珍（上圖）昨晚穿著情侶裝出席《愛的迫降》煞科宴，獲粉絲送贈鮮花。

【明報專訊】由「緋聞男女」玄彬與孫藝珍合演韓國有線頻道tvN劇集《愛的迫降》，趁昨晚播出第16集結局，台前幕後一起到首爾某烤肉店舉行煞科宴，玄彬與孫藝珍更穿著啡色情侶裝大褸到場，可謂襯到絕。從劇組上載到社交媒體的片段可見，玄彬負責致辭，孫藝珍則切蛋糕，網民戲謔似「預演婚禮」。

《愛的迫降》前晚第15集講述身為朝鮮將領的玄彬被韓國國情院人員拘捕後，為了保護孫藝珍而訛稱他跟5名朝鮮士兵潛入韓國，是為捉拿殺害其兄長的兇手，因此利用孫藝珍身分進行掩飾，令到早前受槍傷而感染敗血病的孫藝珍，傷心過度突然昏迷，最後心跳停頓，不禁令粉絲擔心她是生是死。

雖然第15集劇情緊湊，但收視卻不升反跌，比上集17.7%微跌至17%，但仍屬同時段劇集收視冠軍，相信昨晚播出結局，收視有望再創新高。另外，，韓國女歌手IU主唱《愛的迫降》插曲《給出我的心》前日透過韓國收費音樂下載網站上架，隨即登上6大流行榜冠軍，果然厲害。

《梨泰院Class》收視再升

另一方面，前晚跟《愛的迫降》同時段播放的有線頻道JTBC劇集《梨泰院Class》第6集，收視率錄得11.6%，刷新該劇開播以來新高，隨着《愛的迫降》結局，有望收視再升。