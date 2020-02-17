《超音鼠》開畫稱冠 《上流寄生族》膺美最佳外語片票房第5位

【明報專訊】上周五美國共有4齣新片，在總統日周末長假，觀衆有多點選擇，當中包括改編自電玩遊戲、真人演出加電腦特技的《超音鼠大電影》（Sonic The Hedgehog）、浪漫愛情片《The Photograph》、驚慄片《謎‧離島》（Fantasy Island），以及重拍瑞典電影《愛情中的不可抗力》的《Downhill》。結果《變相怪傑》占基利（Jim Carrey）扮演奸角蛋頭博士的《超音鼠大電影》，單日收2100萬美元，成為票房冠軍，料首周末可收6500萬美元，領先衆多同日開畫的新片。

映期踏入第2周的《猛禽暴隊：解瘋小丑女》佔票房榜第2位，累計收4850萬美元。其餘新片以《The Photograph》成績最好，收628萬美元位列第3。Maggie Q有份主演的《謎‧離島》，單日收540萬美元，佔第4位。（Will Ferrell）主演的《Downhill》則在新片中敬陪末席，位列第7。

另一方面，韓片《上流寄生族》自從歷史性在奧斯卡橫掃最佳電影、導演等4大獎後，在美國由原本約千個放映銀幕倍增至全國逾2000個，直至上周五仍位列10大票房榜第9位，在當地上映127日，累收3940萬美元（約3.07億港元），已取代《魔間迷宮》（約2.93億港元），成為美國歷來最賣座外語片第5位，僅次於《臥虎藏龍》（約10億港元）、《一個快樂的傳說》（約4.46億港元）、《英雄》（約4.18億港元）及《Instructions Not Included》（約3.47億港元）。

提起《上流寄生族》，導演奉俊昊昨日終於衣錦榮歸，返抵韓國仁川機場，受到大批傳媒圍訪。