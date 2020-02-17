【開箱】《阿拉丁》賺夠 導演佳烈治開拍《瘋狂紳士幫》尋根

多得《我的超豪男友》帶挈，亨利高定片約不斷，新片扮演亞裔幫派頭子，倒也似模似樣。

【明報專訊】迪士尼真人版電影《阿拉丁》叫好叫座，去年全球票房勁收10億美元（約78億港元），英國導演佳烈治（Guy Ritchie）應記一功。不過，他最擅長和醉心的題材，由始至終都是充滿剛陽味道的黑幫片，新作《瘋狂紳士幫》（The Gentlemen）擺明向其1998年出道的《夠薑四小強》致敬，頗有尋根意味。

佳烈治的獨特標籤

由《夠薑四小強》、《神探福爾摩斯》、《特務型戰》到《神劍亞瑟王》，佳烈治作品都貼上獨特標籤，就是把鬥智鬥力、黑色幽默，以及巨星雲集等商業元素，完美地融會貫通，新片《瘋狂紳士幫》亦不例外。身兼監製、編劇和導演三職的佳烈治表示，早在10年前，他跟監製好友Ivan Atkinson曾計劃把《瘋狂紳士幫》拍成電視劇，最後決定搬上銀幕，只為劇情更加緊湊，節奏更加明快。

《瘋狂紳士幫》幕前陣容強大，金像獎影帝馬修麥康納希（Matthew McConaughey）率領《神劍亞瑟王》查理漢南（Charlie Hunnam）、《小飛象》哥連費路（Colin Farrell）、《摘星奇緣》曉格蘭特（Hugh Grant），以及《我的超豪男友》亨利高定（Henry Golding）等參與一場黑吃黑的老千局，難怪被視為剛陽味重的《盜海豪情》。

故事講述馬修麥康納希飾演一名在倫敦建立大麻王國的美國毒品大亨，發財立品成為紳士，為了跟妻子安享晚年，決定賣盤收山，惹來各方垂涎，有人偷呃拐騙，有人明爭暗搶，誓要獨吞這口肥肉。

回歸黑幫片根本

《瘋狂紳士幫》刻意回歸根本，佳烈治想拍一齣媲美《夠薑四小強》的黑幫片，藉此向個人成名作致敬。馬修麥康納希飾演毒品大亨米奇，廿多年前移民英國，一方面接受牛津大學的高等教育，另一方面在倫敦的空置單位內種植大麻，逐漸發展為毒品王國。故事看似荒謬，實際又似可行，貫徹佳烈治創作劇本的黑色幽默風格。

米奇開價4億美元（約31.2億港元）出售整盤生意，以為真的可以金盆洗手，從此「漂白」並跟愛妻過着倫敦上流生活，事實卻是除了查理漢南扮演助手雷爺支持他外，英美黑白兩道均對此虎視眈眈，希望不費分毫，然後分一杯羹。

熟悉佳烈治的影迷不難推測，戲中飾演亞裔幫派頭子的亨利高定、《沽注一擲》謝洛美史壯（Jeremy Strong）扮演美國黑幫教父，甚至連私家偵探曉格蘭特都想從中取利，然後在這場星光熠熠的老千局中，穿插大量飛車、肉搏等官能刺激場面，而結局往往出人意表，這個就是佳烈治的金漆招牌了。

上映日期 : 2月20日