陸浩明聲淚俱下 為講錯香港是SARS源頭道歉

【明報專訊】陸浩明（6號）日前在無綫節目《#後生仔傾吓偈》討論「防疫意識」話題時，講錯03年沙士（SARS）疫情「香港是那個病毒的源頭」，惹來網民圍插，雖然事後連環出po道歉，但網民依然不收貨，他昨日錄影《娛樂大家10點半》前就事件道歉，談到事件令媽咪擔心，他不禁流下男兒淚。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

6號受訪時表示想向觀眾及各位朋友，就他在節目中講錯「香港是SARS病毒的源頭」致歉和糾正，他說：「我在節目中是有疏忽和不小心的地方，講了錯誤的資訊，及後雖然我有講到病源是來自廣州的一位教授，不過糾正得不夠清晰和明確，所以引起大家誤會，沒解釋番『源頭並非香港』。」話畢，他攞起電話讀出有關SARS的新聞報道，作即場糾正。

向醫護致謝

6號稱做節目時原本想表達香港是（SARS）大型爆發的一個地點，但無奈在節目中有口誤，如果因此牽動到大家的情緒，有不開心或傷感的感覺，衷心講聲對不起，6號說：「經過這件事，處理節目內容會更加謹慎和小心，自己與一眾節目的工作人員，亦想向03年SARS和現在為香港抗疫的醫護人員講聲多謝，他們用自己的犧牲來保護我們，希望疫情盡快完結。」

令媽咪擔心

問到連日可有受事件困擾到睡不着？陸浩明直言兩晚都不能入睡，但這都無所謂，網民的抨擊也非最不開心，最不開心是令媽咪很擔心。說到此，他不禁落淚：「我跟媽咪說沒事的，做藝人有時預了要處理這些新聞，我叫她不用擔心。」

問到其他工作可有受影響？他說：「希望沒有，亦希望不要影響到廣告客戶，我會傳信息給他們講聲不好意思。（但有很多網民在你代言廣告下留言？）我都明白他們的批評，以及想抒發的事情，他們有自由在任何地方發表任何說話，不開心一定會有，但無奈自己糾正得不太好，作為公眾人物要面對這個責任。」

此外，6號的口誤令《#後生仔傾吓偈》接投訴，通訊事務管理局表示截至昨日接到600多個有關節目的投訴電郵。

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