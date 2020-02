【明報專訊】透過韓國音樂頻道Mnet節目《Produce 48》選出的女子組合IZ*ONE,去年因節目爆出造假醜聞,原定推出的專輯《Bloom*IZ》臨時煞停,IZ*ONE更一度面臨解散。停工近3個月的IZ*ONE近日正式復出,周一(17日)推出全新專輯《Bloom*IZ》。據韓媒報道,《Bloom*IZ》首日銷量達18.4萬張,不但是IZ*ONE出道以來最佳成績,也打破Twice紀錄,成為史上最高首日銷量的韓國女團。新專輯更成為全球15個國家及地區iTunes下載榜冠軍,主打歌《Fiesta》同時登上韓國多個音樂下載榜榜首。

至於人氣更勁的防彈少年團(BTS),下周五(21日)推出全新專輯《Map of the soul:7》,唱片公司昨日表示,截至本月17日,專輯全球預售額累計402萬張,超越去年《Map of the soul:Persona》預售268萬的成績,再度寫下新紀錄。