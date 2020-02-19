【開箱】《上流寄生族》涉剽竊 印度片監製擬興訟索償

【明報專訊】韓片《上流寄生族》上周創造歷史，在奧斯卡頒獎禮橫掃最佳電影、導演、原創劇本及國際電影4大獎，同時也樹大招風，繼韓國大韓及韓亞兩大航空公司以此片可能引起社會爭議及貶低國家形象為由，禁止在航班上播放，日前《上》片又被指涉嫌剽竊21年前上映的印度片《Minsara Kanna》，監製PL Thenappan聲言要聘請國際律師興訟，向《上流寄生族》片商索償，但《上》片所屬的CJ回覆韓媒時稱，未有收到對方函件。

同樣講家人變同事

到底《上流寄生族》是否真的剽竊？或者先了解《Minsara Kanna》在說什麽故事。此片1999年在印度公映，根據電影網站IMDB的評分，以10為滿分，它得分6.6，成績不過不失。故事講述一名討厭男人的闊太，公司職員全女班，但男主角Kaasi卻獲聘為司機，其後更陸續介紹家人進入這富有人家打工，而且各懷目的。

《Minsara Kanna》導演K.S. Ravikumar跟奉俊昊一樣，同樣身兼編導兩職，單看《上流寄生族》大綱，兩者確有幾分相像，《上》片中崔宇植憑偽造學歷受聘為富豪李善均和趙汝貞的女兒補習後，又介紹胞妹朴素丹當家庭教師，再使計趕走原來的司機，然後讓爸爸宋康昊獲聘；之後再用同一招數趕走工作多年的女管家，讓母親張慧珍也進駐豪宅，亦因此打開了悲劇之門。《Minsara Kanna》監製PL Thenappan接受印度傳媒訪問時表示，會聘請國際律師協助入稟控告《上流寄生族》的片商；他稱當很多印度片只是受到外國電影「啓發」，卻遭控告抄襲，他現在不過是「以其人之道還治其人之身，公道不過」。PL Thenappan又說會向《上》片監製索償，借此補償抄襲他們電影意念的損失。

印度導演感高興

《Minsara Kanna》男主角Vijay的影迷也認為《上流寄生族》涉嫌抄襲，反而導演K.S.Ravikumar另有想法，他表示對於《上》片涉嫌剽竊一事，讓《Minsara Kanna》可以登上國際舞台，讓大家認識這部電影，他感到高興，「但是否興訟則由監製決定」。

雖然乍看故事大綱，兩片確有點相似，但不少影評人認為，《上流寄生族》無論在電影語言和美學方面，都很不一樣，兩片難以相提並論。