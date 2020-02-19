劉佩玥狂追《愛的迫降》 擇偶揀林盛斌唔要玄彬

【明報專訊】劉佩玥與陳煒昨日於電視城為林盛斌（Bob）和張秀文主持的節目《你估我唔到》錄影。劉佩玥表示在家閉關一星期，主要執屋和煲劇，美劇及韓劇也有追看，「我主要看玄彬的《愛的迫降》，因他實在太吸引，所以在大結局播出前，忍不住翻看玄彬舊作《秘密花園》頂癮。我是對方的小粉絲」。她亦喜歡孫藝珍，因搞笑戲和感情戲都演得很出色，趁機偷師。問她最想跟哪個靚仔小生拍浪漫談情戲？她說：「我想跟阿Bob拍呀！他跟麥玲玲合唱很有feel，若跟他拍劇應該會擦出火花。」她又稱如玄彬跟Bob選擇，這刻一定揀Bob，因大家好friend，平時見他跟太太和小朋友相處，知他私下是一名暖男。擇偶不用靚仔，最重要是好人及善良。

張秀文拒搵林澄光睇風水

Bob表示節目中與張秀文以不同造型示人，笑稱暫未見有性感的服裝，會催促監製。他表示受新冠肺炎疫情影響，所有商演相繼延期或取消，明白現時處境，大家的安全和衛生環境是最大考慮，他沒特別計算損失，不過最近因此多了時間在家陪小朋友，阿女又彈琴給他聽，感覺溫馨。身旁的張秀文表示最近搬屋，想Bob嫂為她看家居風水，「我不是做業主，都是租的，不過租金比之前平」。為何不叫緋聞男友「少年食神」林澄光代勞睇風水？她稱有Bob嫂便可以。Bob趁機追問她的緋聞，令張秀文尷尬不已，更再三否認戀上林澄光，稱純粹一場誤會，希望大家不要再猜測。

記者：陳釗

攝影：孫華中