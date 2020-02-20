雙親朋友檢測報告呈陰性 森美稍放心 否認父母返港拒隔離

【明報專訊】有逾300名香港居民於停泊在日本橫濱港的郵輪「鑽石公主號」，香港政府正安排他們乘專機返港，森美的父母亦在船上。森美連日來擔心父母情况，他昨日表示父母的檢驗結果未出，仍未知何時可離開郵輪。不過他得悉雙親朋友的報告呈陰性，令他稍微安心。之前曾有指森美父母若返港不想再被隔離14天，惹來批評。森美代父母澄清，沒說過不想隔離，還叫森美不要再對外講他們的事。

昨日部分通過檢驗的「鑽石公主號」乘客可以離開，保安局副局長區志光昨晚表示，現時52名完成隔離的港人乘客中，7人沒選擇隨包機回港，故首架包機只有45名港人乘客。據悉日本雖然已檢測船上全部乘客，但未有全部結果。按照日方時間表，今日應可獲檢測報告，故相信今日約有230名願意坐包機的港人可回港。

父母吩咐「無乜嘢唔好再講佢哋」

森美昨日在電台節目《早霸王》透露父母最新情况，他表示船上仍有大批港人在等候檢測結果，其雙親亦未收到報告，所以未知何時可離開郵輪。不過他表示父母同行友人的報告呈陰性，令他安心了點，至少知道父母的緊密接觸者沒事。提到有誤會他的父母返港後不想被隔離：「阿媽話：『阿仔，我哋無話唔返香港，無話唔肯隔離喎！』我話無咁講，我都叫你哋返嚟隔離。」

森美聽父母說，船上有港人不想回港隔離，但不知實際情况，他的雙親就願意回港後再隔離14天。他笑言，還收到父母吩咐：「話無乜嘢唔好再講佢哋。」他認為返港乘客在機上都應做好防疫保護措施，叫父母在機上不要進食，避免除口罩，因為即使結果是陰性，都可能未必100%準確。

娛樂組