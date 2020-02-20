楊證樺派口罩分「金」同味

【明報專訊】楊證樺、利穎怡及郭千瑜前晚為「人間有情慈善基金」做義工，做足防護措施，即場向深水埗露宿者及長者派發約1.4萬個口罩、杯麵及糧食，平均每人獲贈一包10個口罩。

楊證樺覺得今次活動很有意義，又感謝慈善團體捐贈物資：「這個團體很有心，訂購100萬個口罩，其中50萬個已經到港，加上早前已捐出30萬個，剩下20萬個將會陸續派發。」他表示家人原本只有不足一盒口罩：「小朋友停課後，就留家中陪伴他們，我和老婆返工先用口罩，幸得團體的贊助人送了16盒口罩給我，感覺就似黃金，我們留下8盒自用，其他分給有需要的朋友。我得到別人幫忙，於是跟同事一起幫助別人，傳達愛的信息。」

利穎怡表示口罩暫時夠用，反正返工自有公司安排口罩；郭千瑜亦獲朋友送贈口罩，解決燃眉之急。3人呼籲市民不要盲搶物資：「雖然現在物資短缺，但不需要搶購，我們會盡量派、盡量做。」被問到近日發生廁紙劫案，楊證樺表示：「真的沒需要，這是心理病，有好的心理質素最重要，盡量平常心，如果大家有物資，希望跟有需要的人分享。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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