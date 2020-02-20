被嘲成功靠父蔭 譚俊彥憑《法證先鋒IV》一雪前恥

陳煒爆男友是《法證先鋒》系列劇迷，又讚她在新劇中好有型。（攝影：孫華中）

譚俊彥被網民揶揄靠老竇狄龍（圓圖）關係，有粉絲為他平反，他則希望觀眾開心看劇，不要掀罵戰。（攝影：孫華中）

【明報專訊】譚俊彥、湯洛雯（靚湯）、黃浩然與陳煒等前晚於電視城錄影《流行經典50年》，宣傳劇集《法證先鋒IV》，談到首集收視高開33點，破8年來劇集首播收視紀錄。譚俊彥很感恩，自爆看完首播當晚很亢奮，凌晨4時都睡不着，上網看觀眾的留言，當中有讚有彈，也有給意見的，最深刻的是有人批評他靠老竇（狄龍），他說：「其實我很久未見過他，也有粉絲幫我平反，但我覺得開心看劇就好了，相嗌唔好口。」

譚俊彥首集與黃浩然的格鬥戲，譚俊彥稱這場戲雖然播出來很短，但拍攝時卻打足20個鐘，幸沒受傷，他笑說：「拍到能濕的地方都濕透了，我記得年三十晚拍完，累得睡到年初三才醒，真是年紀大機器壞。」

問到一對子女可有捧場？譚俊彥表示沒有，因女兒看完《包青天再起風雲》後，被他「黑口黑面」嚇倒，之前看舞台劇，見到爺爺碌落樓梯，又哭了很久，故暫時不讓她看到我們有受傷的戲。

大騷事業線的陳煒表示醫生男友也有捧場，怎麼能不看，大讚她的演出一個字：「型」，還爆對方是《法證先鋒》系列劇迷。

靚湯怕拖跨收視

浩然和靚湯對劇集首播收視成績感到滿意，不過靚湯笑稱第一集她未出場，擔心第二集出場後收視會下跌。浩然則表示有那麼好的收視成績，證明了監製梅小青的魅力，之前也說過希望觀眾在疫情時期，可輕鬆在家看電視，他說：「小青姐叫我說，希望破到《宮心計2深宮計》的36.5大結局收視。」

問到若收視達40點的話，演員有何「表示」？靚湯笑說：「小青姐穿三點式！ （那你呢？）40點當然穿40點式出來啦，哈哈。」

浩然氣場懾人

靚湯自言剛接這套劇時，仍未成功減肥，自嘲出場一刻十足一隻暴龍，因此都擔心自己太肥會趕客，身旁的浩然則笑指他當時也在現場，發夢都記得靚湯出場這一幕。

靚湯續道：「其實拍的時候壓力很大，當初與浩然不熟，我記得第一次見他時很驚，因他不笑時氣場很懾人，但後來他很照顧和鼓勵我，也感謝劇組容忍我經常NG，我想我人生講得最多對不起的一次就是拍《法證先鋒》。」浩然亦讚靚湯愈拍愈進步，最後更被封做「一take湯」。

記者：陳釗

攝影：孫華中

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