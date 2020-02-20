政客倡為《上流寄生族》導演鑄銅像 奉俊昊：死後再說

【明報專訊】韓片《上流寄生族》橫掃今屆奧斯卡最佳電影及導演等4項大獎，為韓國影壇爭光，出爐金像導演奉俊昊昨日率領主角包括宋康昊、李善均及趙汝貞等出席首爾記者會，分享得獎感受之餘，當被問到早前有韓國政客提議在奉俊昊家鄉大邱興建電影街、紀念館，甚至為他豎立銅像，奉俊昊首次回應：「希望在我死後再說吧。」答案貫徹其電影的黑色幽默風格。

《上流寄生族》成為韓國電影史上首部「奪金」之作，身兼編劇及導演的奉俊昊居功至偉，昨日他在記者會上，跟韓媒分享得獎喜悅之餘，順便公布未來大計。一如早前接受外媒訪問所講，奉俊昊即將開拍兩部新作，一是韓片一是英語電影，「這些作品我已籌備多時，跟得獎無關，我不會因為贏得奧斯卡而改變拍戲的方法」。

收到馬田史高西斯來信讚賞

對於《上流寄生族》拍成美劇，奉俊昊透露「已跟HBO踏出很順暢的第一步」，包括《沽注一擲》導演亞當麥奇（Adam Mckay）擔任聯合監製之餘，亦會兼任編劇；至於早前有傳「變形俠醫」馬克路法奴（Mark Ruffalo）及《末世列車》狄達絲雲頓（Tilda Swinton）有望參演，奉俊昊首次開腔否認。

奉俊昊又說，昨日收到跟他一起角逐奧斯卡的《愛爾蘭人》導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）來信，除了讚揚《上流寄生族》製作出色外，又表示他跟所有影迷都期待奉俊昊的新作，「請你休息一下，便盡快開工吧」，逗得眾人大笑。

《上流寄生族》揚威奧斯卡，韓國官員隨即「抽水」，首爾旅遊局在官方網站刊登該片的取景地點，鼓勵旅客到場「打卡」；京畿道高陽市亦考慮把戲中出現水浸的場景，改建為觀光景點，大力發展旅遊業。

崔宇植餐車贈朴敘俊

最誇張的是奉俊昊家鄉大邱的多名政客，提議把市內某條街道改名為奉俊昊街，並為他豎立銅像，又以他的名義興建電影博物館、公園等，力捧他做「大邱之子」，奉俊昊拒絕受到盲目吹捧，在記者會上表示：「希望在我死後再說吧。」

另一方面，有份演出《上流寄生族》的男星朴敘俊與崔宇植，一向私交甚篤，前者最近忙於拍攝新劇《梨泰院Class》，後者即送上快餐車打氣，朴敘俊昨日透過社交媒體上載他在快餐車前拍照並開玩笑說：「單看車上的橫額，已經感受到對方今時今日的氣勢。宇植呀，我愛你。」