【開箱】25歲Bieber何以含淚說要保護18歲新人王Billie Eilish？

【明報專訊】名作家張愛玲曾說，「成名要趁早」；樂壇小天王Justin Bieber成名夠早了吧？出道逾10年，下月才26歲，但日前他在片段中含淚說要保護後生他7年的新人王Billie Eilish，只要她有需要，他會一call即到，為什麽？

停止看社交網留言

英國樂壇頒獎禮Brit Awards前晚在倫敦舉行，蘇格蘭創作歌手Lewis Capaldi是當晚大贏家，贏得最佳新人及年度歌曲獎（《Someone You Loved》）；年度英國專輯則落在饒舌歌手Dave的《Psychodrama》身上。Stormzy和Mabel分膺英國最佳男女歌手殊榮。年僅18歲的Billie Eilish除了首次現場演繹鐵金剛新片《007: 生死有時》主題曲《No Time to Die》外，又奪得最佳國際女歌手獎。

Billie從辣妹成員Mel C手上接過獎項後，先是多謝一衆競爭對手，「我還想說，最近感到很多人討厭我，當站在台上看到你們笑容滿面，我真的很想哭，現在就想哭了，多謝大家！」

出席Brit Awards頒獎禮前，Billie接受BBC早晨節目訪問時提到，最近為了精神健康，她已停止看社交網留言，「那幾乎毁了我的生命……」，Billie認為，愈成功愈多人憎恨她，而互聯網卻存在一群「白癡」，「問題是，當中很多真的有趣，所以這才是問題所在，沒人願意停下來，因為真的好玩」。

Bieber嘆年少成名幾乎被毁

Billie在上月美國格林美音樂頒獎禮，首次提名即包辦年度專輯、年度歌曲、年度錄音，以及最佳新人等獎項，打破格林美史上最年輕「四大」得獎者紀錄；她也是歷來鐵金剛電影主題曲的最年輕主唱者；年輕的Billie早成名，但代價是沉重包袱，Justin Bieber說，「我只想保護她，不想她迷失，不想她經歷我曾經歷過的」；Bieber說年少成名幾乎毁了他，「我不希望這發生在任何人身上，所以只要她需要我，我都會一call就到」。

提起Brit Awards，開場時司儀Jack Whitehall悼念真人騷節目《戀愛島》上周六自殺身亡的名主持卡露蓮費克（Caroline Flack），說她是一個既善良又充滿活力的人，將會永遠懷念對方。至於曾與卡露蓮傳緋聞的One Direction成員Harry Styles，他既有份擔任表演嘉賓，入場時又在衣襟別上黑絲帶，以示悼念卡露蓮。據悉Harry上周五情人節深夜在倫敦被持刀匪劫走現金，但他十分冷靜，過程中沒受傷，並在事後報警，但暫時未有任何人被捕。