無綫化妝師坐公主號確診新冠肺炎 電視城加強消毒 呂慧儀湯盈盈不擔心

【明報專訊】停泊日本橫濱的鑽石公主號郵輪爆發新冠肺炎，船上共有364名香港居民，除包括森美的父母外，還有一名無綫女化妝師，該化妝師昨日確診新冠肺炎，正在日本接受治療。無綫回應傳媒：「鑽石公主號上其中一名確診女患者為本台化妝師，她今日（2月20號）通知公司說早上確診，現正於日本接受治療。她自1月25日開始休假至今。」至於森美的雙親檢疫報告呈陰性，獲安排乘搭政府第2班包機返港。

記者：陳釗、林蘊兒

鑽石公主號郵輪共有364名香港居民，其中55名港人確診新冠肺炎，以及33名密切接觸者暫時未能返港，需要留日就醫或接受檢疫。昨日傳出無綫女化妝師確診，記者到電視城所見，無綫亦有加強對化妝間的清潔和消毒，在門口鋪消毒地氈及抹地外，又用清潔劑抹椅子，逐個位進行消毒。周圍也貼上告示，提醒大家要保持衛生。

為《開心速遞》藝員化妝

據知確診感染新冠肺炎的化妝師有為《愛．回家之開心速遞》藝員化妝，呂慧儀表示該化妝師自放假後便沒有回過公司，所以不會特別恐慌，希望對方早日康復。單立文（豹哥）戥對方困在郵輪上慘，因很易被交叉感染，沒事都變有事，是政策上的錯誤。問到現在公司的梳化服同事衛生意識是否提高了？呂慧儀稱梳化服同事一向注重衛生，每個人都戴口罩，又消毒化妝用具，而且公司也很好，錄影廠門口均有消毒地氈及噴霧，讓大家安心開工。

豹哥：要你中都會中

豹哥笑稱大家也減少了親密接觸，他認為如何防範也作用不大，要你中都會中，「有專家稱與帶菌者接觸15秒已經會感染，所以盡量做好本分」。湯盈盈表示不太擔心，都隔了那麼久，而且現在的梳化服同事很注重衛生，每次化妝前都洗手，又會戴口罩，她也隨身掛着空氣淨化機。

森美父母檢疫報告呈陰性

森美連日擔心父母在鑽石公主號的情况，昨日他在電台節目透露父母已取得檢疫報告，結果呈陰性，將會乘坐政府第2班包機回港。父母終於可以落船，他也感安心，稱父母這趟郵輪之旅，曾在沖繩落船，之後往橫濱途中就要隔離。雖然父母回港後要再隔離14日，森美表示明白，「前後合共隔離28天，我跟父母說是為了他們安全。他們有朋友問好不好留在日本，我問過醫生，建議他們先回來，擔心言語不通，跟當地醫院、醫生會有溝通問題」。

提醒雙親做足防疫措施

森美接受訪問稱已提醒父母上機後要全程戴口罩、手套、著襪及鞋套等保護裝備，盡量不要用手觸摸眼耳口鼻。他表示父母知悉能離開郵輪返港感安慰，「因可遠離病源，之前他們都好驚，以為沒病徵就沒事，眼見愈來愈多確診，真是好擔心！當知道檢疫結果是陰性就安心，我相信隔離營的環境不會太差，反而留在船上更擔心受感染。他們在船上10多日都好乖，很少離開房間，返港隔離都會一樣乖」。他與父母一直保持聯絡，返港會繼續視像見面。他亦希望仍在當地的確診港人和他們家人，能盡快返港接受治療。