探訪領悟幸福非必然 胡定欣助養失學女童

【明報專訊】「視后」胡定欣不但演技好，而且善心爆棚，年初隨國際培幼會赴尼泊爾作親善探訪，此程令首次參與探訪的她感受很深，領悟到幸福並非必然，要珍惜自己所擁有的一切。面對最近新冠肺炎疫情肆虐，令社會乃至各行各業陷入苦况，她直言亦受影響，更鼓勵大家一同「疫」境求存，希望市道盡快回復正常，齊齊有工開。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

胡定欣1月初以「國際培幼會大使」身分，到尼泊爾一個較偏僻的貧窮村落進行了5日親善探訪。定欣透露在當地領養了一名10多歲的小女孩Bina，對方爸爸離世，年紀小小便肩負養家的重擔，落田耕種，因此要停學無書讀，她說：「她的收入還要遭受打壓，又不是經常有工開，最後我決定助養她，希望可幫她重回校園。」

可怕「月經屋」

定欣說此程對象主要是當地的女孩子，因她們除了面對因貧窮而無書讀外，還有童婚、人口販賣及性侵等問題。當地女生來經期也因一些傳統思想遭到歧視，要被關在一間月經小屋裏「隔離」10日，小屋的衛生和安全度很差，尤其冬天要燒炭，吸太多一氧化碳會有生命危險。所以希望向他們灌輸正確資訊，月經非禁忌是正常事，盼可讓女生在家休息。

自稱眼淺的定欣，事前以為自己探訪時實會忍不住落淚，不過最後自覺作為大使，一定要控制好情緒，帶給他們正能量。反而令她感到眼濕濕的是有一個女仔，雖然生活艱難又面對童婚問題，但仍無阻她追逐成為一名Banker的夢想，用知識改變命運。

經過這5日的旅程，定欣直言沿途的所見所聞讓她感受很深，見到他們的屋和牀用禾稈所搭建，非常破舊，她永遠不會忘記見到那兩個深黑色的枕頭，她說：「今次旅程讓我領悟到幸福並非必然，真的要珍惜自己現在擁有的一切。」

同無綫未完約

另外，近月新冠肺炎疫情肆虐，令社會乃至各行各業陷入苦况，定欣坦言亦受影響，不過當前最緊要是攜手抗疫，身體健康才可以繼續做想做的事，她說：「不止我，整個市道都受影響，其實現在我們都不是求生活，而是求生存。在香港生活從來不易，大家真是手停口停，希望市道快點回復正常，齊齊有工開，大家生活安穩。」

定欣去年少了幕前演出，有報道指她約滿離巢無綫，她稱與公司的合約還有一段時間，現在開始計劃未來方向，加上市道不太好，要好好三思，過好自己生活先。幸過往幾年很勤力，不眠不休工作，之前登台唱歌又儲下一些積蓄，故經濟壓力不是很大。不過亦讓她感到很多時以為一定有工開、一定有收入，但原來一瞬間可以什麼都沒有，要學懂珍惜。

緣分天注定

談到最近的天災人禍不禁提醒人要愛在當下，會否令她都想快點遇到生命中的另一半？定欣自言有能力有工作，希望賺錢照顧好屋企人先，被問到「胡說八道會」當中只剩下她、李施嬅及姚子羚仍未有着落，會否互相幫姊妹物色對象？定欣笑言：「不用幫的，緣分到就會發生。（覺得誰會先跑出？）不用估，要發生就會發生的了！」

化妝：Cyrus Lee

髮型：Matt Chiu @Xenter

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