青瓦台宴請《上流寄生族》台前幕後 奉俊昊獲總統文在寅保證創作自由

宋康昊（左起）、奉俊昊及童星鄭賢俊逐一跟總統文在寅握手。

【明報專訊】韓片《上流寄生族》橫掃今屆奧斯卡最佳電影及導演等4項大獎，為韓國影壇爭光，韓國總統文在寅除了在網上發文祝賀，昨日更於青瓦台設宴，邀請導演奉俊昊、演員及發行商共晉午餐。文在寅在席間表示，政府會繼續支持電影業發展，同時保證不會干預創作自由。

文在寅收到《上流寄生族》奪金消息後，隨即透過社交媒體Twitter留言道賀：「為奉俊昊導演、《上》片演員和工作人員感到驕傲，並感謝他們為國民帶來自信和勇氣。」又事先張揚在本月20日於青瓦台設宴慰勞台前幕後。

總統夫人海報遮眼

昨日在導演奉俊昊帶領下，《上流寄生族》演員包括宋康昊、李善均、趙汝貞、崔宇植、朴素丹、李姃垠、張慧珍及童星鄭賢俊等，盛裝抵達青瓦台，文在寅與夫人金正淑到場歡迎，奉俊昊代表全體人員送上《上》片海報，金正淑即拿起並遮住雙眼，模仿各演員在海報的造型，逗得眾星大笑。

文在寅在席間表示，對於《上流寄生族》反映社會的不公平現象，包括貧富懸殊等深有同感，政府必須解決相關問題；文在寅又承諾，政府會全力支持電影業發展，並保證絕不干預創作自由。

柏林影展變「尋寶」地

提起《上流寄生族》，自去年在康城影展勇奪最高榮譽金棕櫚大獎後，正式揭開橫掃國際頒獎禮及各地票房的序幕，最後以破天荒贏得奧斯卡4項大獎，寫下韓國影壇歷史新一頁。有見及此，剛於香港時間今日凌晨揭幕的第70屆柏林影展，來自世界各地的買家均落力「尋寶」，希望從數以千計的外語片中，找到下一部《上流寄生族》。

今屆柏林影展共有18部入圍主競賽單元的電影，華語片只有蔡明亮執導、李康生主演的《日子》，袁富華和太保等合演的港產片《叔．叔》，則入選電影大觀單元。至於內地導演賈樟柯已經抵達柏林，準備為入圍特別展映單元的紀錄片《一直游到海水變藍》宣傳造勢。