3月做新娘 避「炎」一切從簡 莊思敏閃嫁台商楊秉逸

【明報專訊】39歲莊思敏去年9月公開戀情，邂逅台灣商人楊秉逸（Brian）。兩人拍拖未夠一年已認定對方，已入紙申請排期註冊結婚。莊思敏準備在3月當春天新娘，昨日透過電話訪問開心承認喜訊，「因為我們怕麻煩，而且亦擔心近期疫情，所以不打算大排筵席搞盛大婚禮，也不會穿婚紗禮服，總之儀式一切從簡，結婚我只請了一日假，就在家簡單簽字註冊，便可以成為楊太」。

記者：林蘊兒

新冠肺炎疫情肆虐全球，愛在瘟疫蔓延時的莊思敏毋懼威脅，與男友楊秉逸（Brian）定於3月註冊結婚，她拒絕透露確實好日子，只表示會在家中簽字完成，儀式一切從簡。準新娘否認有喜才急於閃婚，只是他們在香港、馬來西亞及台灣都有親朋戚友，為免請客掛一漏萬，加上近期疫情嚴峻，才選擇不大搞婚禮。

家中簽字結婚 傳統儀式後補

莊思敏稱雙親不在港，因疫情未受控制，故不贊成他們來港，稍後才補傳統斟茶儀式。至於男家方面亦擔心他們從香港往台灣需被強制隔離14日，她惟有等待疫情穩定後，才跟丈夫返台灣拜祖先和向長輩斟茶。莊思敏事前對婚事絕口不提，被《姊妹淘》的好姊妹埋怨太口密，完全被蒙在鼓裏，不過有計劃為莊思敏搞小型婚前派對，但要視乎疫情而定。

男友求婚前險鬧交收場

問到男友求婚經過？莊思敏透露幾個月前跟Brian去泰國布吉旅行，在他一班朋友見證下完成，但中間發生小插曲險令男友發脾氣鬧交收場，「當日他計劃求婚，事前訛稱要為朋友的周年紀念慶祝一齊食飯，卻沒跟朋友夾定口供。巧合當日我撞到好友彭慧中，便打算一齊食飯，男友即時有些不高興，叫我推掉朋友。原來是因為差點破壞他的大計」。當日Brian在朋友秘密協助下佈置現場，擺放大量心形氣球製造浪漫氣氛，又用燈飾拼出「Marry Me」字句，還送上一枚約兩卡鑽戒，她被感動便應承。

莊思敏稱婚後會在台北築愛巢，但不打算放棄幕前工作，繼續港台兩邊飛。由於目前疫情未受控制，Brian暫時打消將生意基地移來香港的計劃，稍後才作決定。

舊愛吳浩康送祝福

莊思敏父親是大馬拿督，本身家境富裕；早年入行做模特兒都是掙錢買花戴，但她不靠家人照顧，反而在娛樂圈默默耕耘多年。過往她與朋友夾份投資開點心店、時裝店、酒吧及化妝學校，難怪與商人男友特別投緣。她過去情史不多，除公開承認曾戀女性，緋聞男友則有沈震軒、林忠豪及導演葉念琛，最為人知就是與吳浩康的一段情。2004年吳浩康與胡定欣拍拖，其間男方背着胡定欣暗中與莊思敏交往，導致分手收場，傳胡定欣鬧爆莊思敏是第三者掀罵戰。莊思敏與吳浩康拍拖5年，於2011年宣布分手。舊愛吳浩康昨日知悉莊思敏快為人妻，透過電話訪問送上祝福說：「恭喜晒！恭喜晒！衷心祝福她，希望她開開心心。」