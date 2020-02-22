提貨似運金條驚被打劫 方健儀幫海外港人派6000個口罩

【明報專訊】無綫前新聞主播方健儀日前到石硤尾及深水埗派口罩，雖然只有100個，惠及50名長者，但她認為「莫因善小而不為，幫得一個得一個」。她此舉引起一名移居美國40年的香港移民關注，決定捐出手頭上6000個墨西哥品牌口罩，寄到香港由她派發。

與家人好友花9小時包裝

方健儀在社交網公開事件，坦言初時擔心是詐騙信息，經過查問，又將口罩進行測試，證實無誤才決定幫忙。她之後與時間競賽，在美國未阻截貨運往香港前出貨，將3大箱口罩分開3個香港朋友的店舖地址收貨，減少寄失或盜竊風險。當貨物到港，她去提貨時，形容心情如運金條，擔心被打劫，駕車運送時緊張到手心冒汗，結果一切順利。她感激這名捐贈者，對方講過一句，「俗語有云『賺幾多錢唔係你嘅，使幾多先係你嘅。』正如呢批口罩，其實並不屬於我，最緊要能落入有需要的人手中」。她負責購入可重用的密實袋，再找家人、好友花9小時做女工重新包裝口罩，及策劃區域花6小時親手派發給長者。她說：「防疫靠民間靠自己，不止在香港，就連十萬八千里外的人都關心香港，用實際行動協助我們。自己疫情自己幫，幫得幾多得幾多。」

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