【開箱】新冠肺炎禍延韓國演藝界 金高恩捐4萬口罩助低收入家庭抗疫

金惠秀（左）與朱智勳（右）為了避「炎」，昨在網上舉行新劇記者會。

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎禍延全球，韓國近日開始出現社區爆發。據韓聯社報道，昨日當地激增100宗確診個案，累計達204宗。自從新冠病毒在武漢出現後，韓國一直只有外地傳入個案，直至最近在社區擴散後，演藝界亦難免受到牽連。

「韓流」為當地帶來巨大經濟效益，據韓國現代研究所去年估計，人氣男團防彈少年團（BTS）為韓國帶來50億美元（約390億港元）進帳，促進韓國旅遊業及商品銷售，成為歷來最有經濟價值的藝人，超越主唱《江南Style》的男歌手PSY，以及「韓流天王」裴勇俊。

BTS多項活動延期

BTS昨日推出全新專輯《Map of the soul：7》，原定計劃的宣傳活動，包括下月8日在大邱舉行「SBS人氣歌謠Super Concert」群星演唱會，以及本月29日在首爾高尺舉行「2020 The Fact Music Awards」頒獎禮，兩項活動均告延期。

準備到當地「朝聖」的海外粉絲感到失落之餘，連帶當地的旅遊業也見財化水。另外，BTS今年4月將在首爾舉行4場演唱會，若當地疫情無法受控，演唱會勢必延期，可是BTS緊接展開歐美巡唱，短期內未必可以補辦。

BTS行程受阻，只是冰山一角，其他男團包括SF9，以及2PM成員祐榮，昨日不約而同宣布取消粉絲見面活動，後者原定本月28日退伍，並在軍營外跟粉絲會面，現已呼籲粉絲避免到軍營聚集，當日祐榮會透過網上直播跟粉絲打招呼。

此外，已解散男團X1的粉絲，原定今日（22日）到X1所屬事務所大樓外靜坐，要求X1重組，但因疫情而宣布活動取消。

戲院入場人次下跌

韓國電影界同樣面臨嚴峻考驗，據韓國電影振興委員會日前發表的「1月份電影產業結算報告書」顯示，今年韓國農曆年假，戲院入場人次為372萬，錄得2016年以來最低數字。

自疫情爆發後，每周入場人次也下跌，其中1月31日至2月2日的入場人次為111萬，2月7日至9日的入場人次為104萬，兩者均遠低於2015年韓國爆發中東呼吸綜合症的155萬入場人次。

院商為了應對疫情，在戲院範圍加裝消毒用品，並為戲院進行消毒等，希望挽回公眾信心。

朱智勳新劇網上宣傳

現時疫情尚未影響韓劇或電影的拍攝進度，但為免人群聚集，增加傳播風險，多齣新劇的宣傳活動均已改為網上進行，例如《與神同行》朱智勳及《解碼追兇》金惠秀合演SBS電視台新劇《Hyena》，昨日便透過網上直播記者會，朱智勳表示得悉新劇女主角是金惠秀，立即答應演出，大讚對方充滿魅力。

疫情爆發後，不少韓星主動參與抗疫工作，例如《鬼怪》女星金高恩日前捐出1億韓圜（約64萬港元），購買4萬個口罩贈予當地低收入家庭。