倪詩蓓疫市新城開咪 感激嘉賓麥包無甩底

【明報專訊】前麗的花旦倪詩蓓（Annie）宣布加盟新城電台，開咪主持一連52集節目《詩情廿四味》，為期一年。在新冠肺炎疫情嚴峻下，Annie前晚首集直播請來麥長青（麥包）任嘉賓，她有感而發道：「現在這個環境，麥包無甩底，好感動！」麥包受邀請感榮幸，小時候有睇Annie的劇。Annie反笠高帽，自認是麥包粉絲，「我在新加坡生活十幾年，好悶，有麥包的劇集錄影帶，我都有買來睇」。她又大讚麥包入行多年零緋聞，節目中有環節「謠言粉碎機」，好難搵話題給他闢謠，會跟他談近况與拍戲經歷。

倪詩蓓在節目問麥包曾被傳與馬浚偉不和，說馬浚偉教他演戲，因他做戲唔得？麥包對此回應說：「我無聽過他話我做戲唔得，我同佢都熟，有時大家演戲會交換意見，可能旁人看見會誤會。」麥包透露剛從馬來西亞傾工作，知道香港很多演員無工開，自己拍了網劇，原定3、4月播出，都不知會否延期，希望疫情盡快過去，「現在個個都困難、辛苦，好少人出街，我去買外賣時，食店老闆都多謝我支持」。

麥包：抗疫最緊要團結

提到市面出現廁紙搶購潮？麥包稱家裏有儲備，呼籲大眾不要搶購物資，最擔心大家不夠口罩，「我有幫人捐口罩給醫護、診所、庇護工場，現在最緊要團結，香港人互相幫助，快點渡過疫情就有另一個天地」。談到商台員工要放無薪假？Annie稱未受影響，「我擔心約嘉賓，暫時有數人因疫情不想出來，要取消或延期，我明白的」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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