崔宇植新片《狩獵的時間》帶頭延期上映 李英愛朴敘俊捐款助大邱抗疫

【明報專訊】新冠肺炎肆虐，韓國近日確診個案急增，演藝界得悉疫情惡化後，均推出措施應對。由《上流寄生族》男星崔宇植主演的新片《狩獵的時間》，昨日帶頭宣布延期上映。《大長今》李英愛及《梨泰院Class》朴敘俊更捐款助貧窮家庭抗疫。

據韓聯社報道，韓國昨日新增超過200宗確診個案。新增病例中，大部分發生在大邱及慶尚北道地區。繼《鬼怪》女星金高恩日前率先捐出1億韓圜（約64萬港元），購買4萬個口罩贈予當地低收入家庭後，《大長今》李英愛落實透過社福機構捐款5000萬韓圜（約32萬港元），幫助大邱市居民，希望他們能戰勝「疫」境。愛姐日前才透過《人民日報》拍片講述內地抗疫故事，為大陸加油打氣，之前有網民質疑愛姐只關注內地疫情，愛姐出錢出力後，即有網民大讚她善心爆棚。

多齣電影延期開畫

最近忙於趕拍韓劇《梨泰院Class》的朴敘俊，亦不忘關注韓國的疫情，透過社福機構捐款1億韓圜（約64萬港元）給大邱市民抗疫。據韓媒報道，去年4月朴敘俊亦曾向江原道山火的受災居民捐款1億韓圜（約64萬港元）。

韓國電影業也因為新冠肺炎而大受影響。由《上流寄生族》崔宇植、《不能說的故事》李帝勳、《回答吧！1988》安宰弘及《媽寶兄弟》朴正民等合演的新片《狩獵的時間》，原定本月26日上映，昨日電影公司宣布，基於疫情惡化，為了減低傳播機會，新片延期開畫，下周二（25日）在韓國舉行的首映禮亦告取消。與《狩獵的時間》同期上映的動畫《Turn, the wacky hen》亦宣布延期。

據悉，《狩獵的時間》獲邀參加正在德國舉行的第70屆柏林影展，並於當地時間昨日舉行記者會及首映禮。該片導演尹成賢與男主角李帝勳、安宰弘等，日前已抵達當地宣傳。

另外，由《藍海傳說》申惠善主演的新片《潔白》，原定3月5日上映，也宣布延期上映，計劃下周初展開的連串宣傳活動，包括記者會、首映禮等全告取消。與《潔白》同日開畫的韓國紀錄片《飯桌》也因疫情而延期上映。

文：蘇珮欣