大肚楊怡擔心疫情 門口為老公消毒 羅仲謙收工回家立即冲涼

【明報專訊】新冠肺炎疫情肆虐，無綫為確保員工安全，加強防疫措施。羅仲謙（謙仔）、鄧佩儀、洪永城、關梓陽等昨日於土瓜灣為新劇《陀槍師姐2020》開工，台前幕後為防疫做足準備，準爸爸謙仔坦言較緊張，為令在家安胎的太太楊怡安心，防疫當然不敢怠慢。他透露收工回家後，太太不會讓他掂，他也會除晒衫褲立即去冲涼。洪永城則因疫情影響，與女友梁諾妍的同居計劃有少少阻滯。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

已知太太腹中胎兒性別的謙仔，仍拒露半點口風，他表示已為《陀槍師姐2020》開工一段時間，拍攝期間大家都很自律，提高衛生意識，雖然埋位時演員不能戴口罩，但一拍完大家都立即戴上。

謙仔說：「最緊要做好自己，太太十分擔心，始終她看不到我開工的情况，就會有很多幻想，幻想人多有機會聚集在一起會比較危險，我己解釋沒問題，大家都十分自律，還有我一回家未入到門口，所有衫褲已經除晒咁滯，嗱嗱聲跑去冲涼，太太更會在門口等我，一入門口她便用支消毒噴霧不停噴我，要立即消毒，現階段我確實是緊張一點的，絕不會先和太太來個擁抱，她也不會讓我掂，亦都不能掂愛犬，要洗乾淨晒先。」

鄧佩儀表示基本防護都做到足，所以也不會驚，她笑言身在加拿大的媽媽今次好得意，知道她要開工，完全沒叫她小心一點，看來很放心，反而她擔心媽媽，「溫哥華亦有確診個案，不過疫情沒香港那麼嚴重，情况都ok，其實我最擔心身在香港的婆婆，所以都要確定她夠口罩用」。

謙仔帶旺鄧佩儀年尾爭獎

謙仔與鄧佩儀於劇中有很多對手戲，二人稱首日開工遇上天氣不穩，昨日更要在強風下開工，對拍攝有點影響。謙仔笑言大家都是後生仔，最緊要過程開心。鄧佩儀稱首次與謙仔合作，十分榮幸和很舒服，短短數天已在對方身上學到很多。問今次戲分重可會緊張？她則說：「緊張就無，始終做了7年，入行久了很多事都看化，只想要做好本分，其他都不會去想，很開心今次公司給我這麼大的機會。」謙仔聞言指多數會帶旺對手有機會在年尾頒獎禮得獎，鄧佩儀亦表示今次要向對方沾旺氣。

與女友同居計劃有阻滯

洪永城表示不用拍攝時會戴上口罩，拍攝時就無可避免，已隨身帶備百寶袋，內有消毒洗手液、搓手液及幾個口罩，女友梁諾妍亦要求他除了一般防禦，還要多做運動，降低受感染機會，他稱是很好的鼓勵。事先張揚計劃與女友同居的他承認因疫情有少少阻滯，但無阻計劃繼續進行，「雖然會遲少少，不過應該仍會在短時間內實行，但求婚一事言之尚早」。兩人結伴到平壤參加馬拉松的行程，則因大會取消而擱置，「唯有在香港郊外跑步，不會浪費一番訓練，自己亦有得着」。

親密鏡頭暫停拍攝

與鄧佩儀首次合作，洪永城稱相信與對方會有親密鏡頭，但獲通知暫時不會在這段時間拍攝，亦明白是要保障大家。早前有傳他拍攝親熱戲被朱晨麗投訴，問今次會否和對手傾清楚才拍？他即強調：「其實每次都傾得好好！」

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