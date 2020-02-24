李家鼎山頂新店取消開幕禮 李泳豪求業主減租

【明報專訊】李泳豪昨日開工拍無綫劇《愛‧回家之開心速遞》，在新冠肺炎肆虐下，他表示旗下經營的4間食肆包括兩間拉麵店、燒肉店，以及入股父親李家鼎（鼎爺）中菜館都照常營業，生意尚算頂得住：「輸少少，點都會輸㗎喇！又不是完全沒生意，一輪好多人、一輪比較靜。」他透露幾間經營的食店都有跟業主商討減租，暫時只有佐敦店爭取到減三成。問到逆市中有沒有要求員工放無薪假或減薪？泳豪說：「我們沒考慮這計劃。」

他又指鼎爺食店在山頂開設，現正試業，原本今個月舉行開幕禮，也受疫情影響而取消：「這間舖簽了約，所以疫症爆發後都照開業，雖然少了遊客，但多了香港人幫襯，生意都ok，因為最近好多人鍾意去戶外吸新鮮空氣，我們舖有露台給客人休息。」近期相繼有市民因聚餐感染病症，泳豪強調食肆加強清潔，員工有戴口罩，原本安排入座前量體溫，但有少少尷尬，有些食客不喜歡。他說：「都不擔心人流太多聚集，好似拉麵店每日只供應100至120碗麵，想控制食品質素，賣晒就收工，燒肉店是一人一爐食。」

拒回應舊愛楊思琦產子

對於舊愛楊思琦再做媽媽，剛誕下兒子，李泳豪則稱：「不回應啦！」

記者：鍾一虹