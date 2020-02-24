唐貝詩舞台劇毋懼疫情如期公演

唐貝詩（左起）、「牛雜妹」李亦喬和鄧以婷合演舞台劇《戀上十二星座》，將於4月公演。（攝影：孫華中）

【明報專訊】唐貝詩、「牛雜妹」李亦喬（原名李美琪）及無綫旅遊節目《3日2夜》主持鄧以婷，將合演講述懸疑殺人案的舞台劇《戀上十二星座》。雖然新冠肺炎疫情未受控，昨日她們毋懼威脅，戴上口罩到商場宣傳。

唐貝詩稱舞台劇暫時按原定計劃4月公演，現每星期綵排兩三日，每次戴眼鏡、口罩和勤洗手消毒。她飾演占星師，未知與男主角有否親密戲，「就算有親熱戲，相信導演會修改，應盡量避免有接觸。知好多騷和演唱會都取消，可能很多人擔心疫情，未必敢買飛，就算舞台劇做不成也當綵排，是學習機會」。

牛雜妹父親生意跌一半

牛雜妹本月9日到韓國旅行5天，近日當地爆發多宗確診個案，她自認好彩早返港不需隔離。她在韓國買不到口罩，反而狂掃消毒濕紙巾和酒精，以原價售予有需要朋友。她承認最少有3個工作和一部新戲要延期或取消；還自嘲似精神分裂，聽到有人咳嗽會好驚。連她家人的牛雜檔生意也受影響：「元朗區近期好靜，市民少出街，生意額大約跌一半，爸爸正跟業主傾減租，希望疫情盡快過去。」

鄧以婷透露原本3月到台灣拍旅遊節目及返內地拍戲，都已延期。她在無綫計騷演出，近期收入大減，唯有靠做KOL在網上拍片掙外快。另外，她有做義工，到不同地區向長者和清潔工人派口罩。

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

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