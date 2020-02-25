約旦拒韓國人入境 玄彬拍新片受阻水都爆疫 《職工7》湯告魯斯停工

導演奉俊昊（左起）及主角宋康昊，昨日在東京宣傳《上流寄生族》，草彅剛到場獻花祝賀電影大賣及橫掃奧斯卡大獎。

湯告魯斯拍《職業特工隊》系列第6集《職業特工隊：叛逆之謎》期間跌斷腳，如今拍第7集又在威尼斯遇上新冠肺炎疫情被迫停工，都可說禍不單行。

【明報專訊】新冠肺炎疫情蔓延全球，意大利和韓國近日新增多宗確診個案，《職業特工隊》湯告魯斯（Tom Cruise）和《愛的迫降》玄彬首當其衝受影響，前者上周已飛抵威尼斯拍《職業特工隊7》，孰料撞正當地疫情嚴峻，公衆活動取消，湯告魯斯被迫留守酒店；至於玄彬，原定下月到約旦拍新片《交涉》，但由於韓國連續3天單日確診病例逾百宗，約旦宣布禁止韓國人入境，玄彬到當地取景的工作勢受阻。

意大利尤其北部感染新冠肺炎個案急增，成為歐洲疫情最嚴重國家，除了Giorgio Armani在米蘭時裝周的秋冬新裝展改為網上直播外，據報道，本月20日湯告魯斯跟《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7）的劇組，包括先後執導第5、6集《職》片的基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）已抵達威尼斯，當地報章亦曾在社交網刊登劇組在某建築物天台拍攝時的情况。

據當地傳媒報道，《職工7》原定會實地拍攝威尼斯嘉年華的場面，並會在百合聖母教堂、聖斯德望廣場及當地著名的貢多拉船上取景；不過由於疫情嚴峻，威尼斯嘉年華宣布腰斬，不少景點關閉，公衆活動亦取消。《職工7》被迫停工，為了預防措施，湯告魯斯也得留守下榻的Gritti酒店。暫未有消息何時復工或會否更改拍攝地點。但《職工7》原定明年7月23日上映，未知會否影響映期。

韓國戲院入場人次暴跌

人口約5000萬的韓國，演藝界為防疫，連日取消多個公開活動及電影延後上映，戲院票房亦大幅下跌。據韓國電影振興委員會本月20日發表的「1月份電影產業結算報告書」顯示，1月份總入場人次1684萬，比上年同期下跌7.1%。周末入場人次亦轉差，1月31日至2月2日的入場人次為111萬，2月7日至9日的入場人次跌至104萬。自疫情惡化後，剛過去的周六日入場人次更僅得47萬，較上個周六日120萬人次，下跌超過五成。

《愛的迫降》玄彬伙拍《軍艦島》黃政民主演的新片《交涉》，原定下月底到約旦取景，不過當地前日宣布禁止韓國人入境。據韓媒報道，《交涉》講述韓國人在中東被綁架的故事，所以有必要在當地取景，現時開拍無期，亦未知能否改到其他地方拍攝，電影公司正忙於商討對策。

奉俊昊赴日宣傳《上流寄生族》

剛在奧斯卡奪得4大獎的《上流寄生族》，黑白版本原定明日在韓國上畫，昨日宣布延期；就連朴信惠主演的驚慄片《Call》，原定3月上映，昨日也宣布改期。

《上流寄生族》黑白版在韓國放映無期，在日本卻大收旺場。導演奉俊昊及男主角宋康昊昨日專程到日本宣傳，並順道祝賀《上》片在當地錄得超過220萬入場人次，累收超過30億日圓（約2.1億港元），成為日本最賣座的韓國電影。

Twice取消兩場演唱會

韓國樂壇亦因疫情大受影響。女團Twice原定下月7、8日在首爾奧林匹克公園KSPO Dome舉行世界巡迴演唱會最終場，昨日宣布因疫情惡化而取消。據悉，Twice所屬的經理人公司JYP娛樂，不久前才表示個唱會如期舉行，並會在場館內加強防疫措施，但最終不敵疫情而取消。Twice兩場個唱可容納3萬觀眾，票房恐損失約30億韓圜（約1900萬港元）。

另外，男團SHINee成員泰民昨日亦宣布取消下月13至15日在首爾舉行的個人演唱會。

BTS新碟記者會改網上直播

除了經濟損失外，疫情也影響演藝界運作。防彈少年團（BTS）近日推出全新大碟，昨日在韓國舉行國際記者會，本邀請世界各地傳媒出席，但因疫情擴散，改為網上直播。7名成員在台上面對過百張空櫈，隔空回答提問，場面「冷清」。BTS成員V表示為了記者會悉心挑選服裝，可惜無法與傳媒會面。

此外，女團IZ*ONE在粉絲簽名會上戴口罩，才可與粉絲近距離接觸。日本女團Iginari東北產為了防疫，日前拿着「玩具機械手」與粉絲舉行握手會，為讓粉絲安心，可謂奇招百出。