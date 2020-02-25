【開箱】黃秋生變身波登闖異地？ 香港飲食節目等待突破

【明報專訊】新冠肺炎疫情肆虐，飯敘未必有罪，但可免則免，在家亂按遙控，眼睛當舌尖，轉到J2，看到一個叫《離地自由行》的節目，主持說每訪一地，都會預留時間到米芝蓮星級餐廳。米芝蓮是否美食指標，純粹個人經驗與喜好，有香港人會數月前越洋訂位，只為到東京時一嘗小野二郎的手藝；也有人千里迢迢到巴塞隆拿的Moments，吃Carme Ruscalleda母子的加泰菜卻覺得不外如是，反不及窮街陋巷的小店……

但《離地》主持不知跑到德國哪裏嘗啤酒後說，不太喜歡啤酒的苦味，所以這啤酒剛好（大意如此），聽着覺得弔詭，如同追求甜點不甜，苦瓜不苦的境界，到底是何方飲食「高人」得堂堂大台青眼？

專攻飲食的有線頻道

縱然滿街賣「頹飯」的食店，香港倒有飲食天堂美譽，確實各國佳餚各地靚酒，在香港不難尋找；美食節目也從來不缺，由方太到李錦聯，又由肥媽到李家鼎，連譚玉瑛姐姐也變了鼎爺旁邊的sous chef，人不斷轉換，但節目模式好像來去一樣，都是在錄影廠閉門造車，「看」不見的美味。

其實香港的有線頻道不缺專攻飲食的，譬如AFN和Food Network；過往不少名廚都個性鮮明，像Nigella Lawson的英式口音、嫵媚笑容和豐潤身軀，似乎比食物還好看；譬如看Anna Olson在攪拌奶油與糖霜，然後從焗爐端出來的糕點，以眼代胃，何需親自整餅？又例如記得近10年前看過Gordan Ramsay和Jamie Oliver，還有幾個名廚的一個飲食節目，除了以海鮮入饌，還跳上漁船，探索大海和漁業有什麽瀕危物種其實不宜再視之為食物，否則就面臨滅絕，Jamie Oliver等透過不同食譜期望改變觀衆對海鮮的飲食習慣。

《究竟食咗乜》尋找食物製作過程

早前看ViuTV節目《究竟食咗乜》，由名廚張錦祥（Ricky）伙拍黃秋生遠征意大利，看到當地風光，重點卻是意國的飲食文化。觀賞了頭6集，當中比較印象深刻的包括兩人親自學搓麵粉整簿餅；坐船準備撈魚卻一無所獲蠻有真人騷的况味；鯷魚製成魚露，堪稱滴滴金的過程，還有Ricky就地取材，把港式風格（XO醬）融入菜餚等。

其實親自到一個地方了解食物製作過程，並非新意念，但如何拍得有趣味和帶出故事，不止大啖一口後只懂說「好好味呀」，事前的資料蒐集工夫不可少，主持的識見也有一定幫助，下廚多年見盡珍饈的Ricky Cheung應可貢獻更多。

至於黃秋生一身搖滾巨星打扮，不知道為何，想起波登（Anthony Bourdain），後者2018年在法國小鎮自殺身亡，逝世快兩年了。仍然懷念《波登闖異地》；科班出身的他，不但會煮，撰文做節目更充滿說服力。波登是金句王，他曾說沒什麽比食物更政治，「誰吃誰不？為什麽人會煮這些？往往都是一個悠長故事的結尾或其中一部分，而且通常很痛苦。我漫遊世界總會問人：『什麽令你快樂？你吃了什麽？你想子女由現在起的未來10年吃些什麽？』在貝魯特、伊朗、越南，甚至底特律，我得到些很有趣和複雜的答案」。

好的飲食節目，是會照顧觀衆心靈的comfort food，香港人值得擁有，而不止告訴你，啤酒最好不要苦。