「與寶詠琴分手後變百分百同性戀者」 60歲洪朝豐宣布出櫃：從頭出發

【明報專訊】60歲洪朝豐昨日宣布「出櫃」，他在社交網表示：「甲子之歲，從頭出發，自此活在光天化日底下，不再驚怕。」他坦承自己天生雙性戀，曾結婚生仔，與寶詠琴有過轟烈愛情。自2001年與寶詠琴分手後，他成為百分百同性戀者。過往他曾有5段同性戀情，單身7年，他相信今年會遇到真愛，只要對方想，他會結婚，並列出擇偶四大訴求。洪朝豐昨晚自曼谷返港，接受《明報》獨家訪問，開心外界對他「出櫃」反應正面，前妻贊成他的決定，但透露有些人拿他當年狂躁症復發恥笑，覺得這些人沒有同理心，好可悲。

娛樂組

曾患舌癌及淋巴癌的洪朝豐上月剛滿60歲，他有過一段婚姻，與前妻葉桂好於1983年結婚，兩人育有一子，但婚姻只維持6年，於1989年離婚。1998年洪朝豐戀上比他大6年的寶詠琴，曾分手、復合再分手。

「活在光天化日底下 不再驚怕」

洪朝豐昨日突然自爆「出櫃」，他在facebook以「六十出櫃書」為題發長文，他說︰「我終於出櫃了，就在六十歲，甲子之歲，從頭出發，自此活在光天化日底下，不再驚怕。出櫃後，我期待可以正式幫助因為雙性戀或同性戀、因性傾向而感到不安與茫亂的人。生命只活一次，我們的生命是自己的，我們要快快樂樂，活自己的生命。我希望我顛簸不平的閱歷與經驗，成為別人的祝福，讓他們在黑暗之中，看到希望與光明，感受到一點溫暖與安慰。」

天生要幫助雙性與同性戀者

洪朝豐之後提到自己天生是精神病人、癌症病人及雙性戀。他因家族遺傳，得了抑鬱狂躁症，他此生要幫助精神病人。他因為舌癌與淋巴癌，兩年前動過手術，接受過電療，希望幫助癌症病人。說到他天生雙性戀，他說：「結過婚，其後跟男生和女生交往，和前女友寶詠琴分手後，我成為百分百同性戀者。由雙性戀至同性戀，我經歷很多。我天生就是要幫助雙性戀者與同性戀者。這是我的生命任務，責無旁貸。」他有感生命由出生一刻起，就朝這個方向進發，儘管受苦受難，他毫無怨言。

擇偶四大訴求 缺一不可

歷盡滄桑，他對愛情依然充滿希望與期盼，「我知道今年，我會遇上真愛，因為我值得。如果對方想結婚，我會毫不猶豫跟他結婚。我不會再因為寂寞，而去愛上人。我選擇愛侶，是四大訴求，缺一不可」。他要求伴侶要孝順父母、尊敬長者、尊敬老師，以及跟他一樣浪漫。洪朝豐18歲時有第一次同性的性經驗，而第3個男友是1996年開始，一起12年。他與寶詠琴相戀時，寶詠琴知他有男友，還一起去旅行，認同他是雙性戀。

不滿有人恥笑 斥沒同理心

洪朝豐昨晚自曼谷返港，他接受《明報》訪問稱心情愉快，自覺以前走了不少冤枉路，受過考驗有過閱歷才真正成熟，對過去一切無悔無怨，自覺是上天揀選。他開心外界反應正面，好支持他。不過看到有人恥笑他60歲仲搞這些，還拿他10多年前狂躁症復發的事來恥笑，沒同理心好可悲。他透露有將出櫃的事告知兒子，但兒子在倫敦有時差未看。他事前有問前妻意見，對方贊成，只叫他萬事冷靜。