《法證先鋒IV》收視報捷 黃浩然陳煒「避炎」未敢搞慶功

【明報專訊】黃浩然、陳煒、譚俊彥、湯洛雯、米雪等20名藝員，昨日出席新劇《法證先鋒IV》宣傳活動，宣布收視報捷，首集7天跨平台總收視37.1點，超過200萬人收看，為答謝廣大觀眾在疫情下的支持及響應「東張西望發動逆境同行」物資配對行動，劇組將捐贈抗疫物資予仁濟醫院轄下復康院舍之殘疾人士。眾演員特別穿上紫色衫到場，令將榮休鍾愛紫色的監製梅小青感動得眼濕濕。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

黃浩然及陳煒（煒哥）表示現階段未能搞慶祝活動，待疫情消失後再相約吃飯慶祝。

黃浩然表示因兩個兒子不用上學，故這段時間他都會留在家中陪兒子溫習、玩樂及首次看他主演的劇，他說：「兒子分別8歲及6歲，看得相當投入，細仔嫌每次播一集太短，大仔更戴眼鏡拿着電筒扮我劇中造型，還拎起膠樽大力扑我後腦。」兒子可有說大個要做演員？他則說：「沒有！讀書先啦！」

煒哥獲男友贈防疫用品

黃浩然表示沒有因兒子遲遲未能上學而感頭痕，他說：「因為醫護人員好辛苦，我們一定要遵從政府安排怎去防疫減少感染，就算現在要小朋友上學我們都會擔心，我覺得要從個人衛生做起，對比起醫護人員的辛苦，我們的少少不方便，其實是好小事。」

煒哥指醫生男友送了很多酒精、清潔及消毒用品給她，大讚男友很細心。問男友帶她到劇中黃浩然與鄭希怡拍拖景點食飯可感浪漫？她笑言：「都是食大牌檔而已！」

湯洛雯為癱瘓犬日日喊

湯洛雯透露月初和父母及高海寧去日本旅行，父母仍在當地計劃數日後才回港，對於政府建議市民從日本回港自我隔離，她說：「其實他們在關西偏遠地方，故不太擔心，如要在家隔離我願意陪他們，因為早前4歲愛犬椎間盤移位做了大手術，下半身癱瘓，每天我都留在家中照顧愛犬，之前日日喊，現在冷靜番，不過都好想父母快點回來，這個時間我真的很需要他們，一起給予正能量幫隻狗集氣。」

黎燕珊表示疫情對工作很大影響，最少取消了6個活動，直言從未試過咁得閒，她說：「不過我都鼓勵做空姐的大女放兩個月無薪假，與公司共渡時艱，叫她這段時間不要畀家用，但她好乖，係都要畀，早前她還帶我到泰國旅行散心，我都好感恩。」