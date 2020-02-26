【開箱】希拉里亮相柏林影展宣傳紀錄片 茱莉亞新劇講水門案

【明報專訊】把《唐人街》監製羅拔伊雲斯（Robert Evans）傳奇一生拍成紀錄片《光影留情》的導演娜納布斯甸（Nanette Burstein），新作《Hillary》描繪美國前國務卿希拉里，在第70屆柏林影展特別放映，希拉里更現身首映禮及記者會，親自答傳媒提問。

柏林放映版本252分鐘

據悉紀錄片《Hillary》分4部分，下月6日在美國影視串流平台Hulu首播，柏林影展則一氣呵成放映長約252分鐘的版本，頗考觀衆耐力。希拉里在片中接受訪問外，她的丈夫克林頓、獨生女切爾西、前美國總統奧巴馬，以及她跟丈夫入主白宮時的員工、朋友及記者都會在紀錄片中亮相及開腔。電影也會回顧她的童年、在衛斯理學院和耶魯法學院的學生階段，以及她在阿肯色州當州長夫人，到卸任第一夫人後，選參議員、位至國務卿及競選總統的歷程，基本上可說回顧一生。據報她在紀錄片中沒迴避克林頓和萊溫斯基的一段性醜聞，以及公開女兒切爾西如何讓父母婚姻不致破裂。

希拉里在紀錄片狠批現競逐民主黨總統提名的桑德斯，除看不慣他的競選手法，還說他是一事無成的參議員，沒人喜歡他，她這番言論成為柏林影展媒體的焦點，她回應稱，「政治是埋身肉搏戰，什麼話都會說，他們肯定也講了各種與我相關的事情」。她亦批評爭取連任的特朗普是對民主的危機；暫未表態支持任何參選者的希拉里說，把一切留給選民決定。

有影評稱《Hillary》令人想起英國名嘴弗羅斯特當年訪問因水門案而落台的尼克遜，不過是有活力的相反版本。弗羅斯特訪問尼克遜，後者由以前避提水門案，到最終承認所作所為「讓美國人民失望」，這段訪談的過程後來搬上舞台，又拍成電影《驚世真言》（Frost/Nixon）。

受特朗普彈劾案刺激拍《Gaslit》

現實有時奇特得超乎想像，尤其在政壇，希拉里成為美國第一夫人之前的事迹，曾寫成影射的小說，並改編為電影《這個總統真太濫》；水門案和尼克遜更為荷李活提供無限素材，最新一齣是改編自Podcast的劇集《Gaslit》，講述水門案的秘史及可能被遺忘的關鍵人物，包括尼克遜的部屬、協助他們犯罪的人，以及揭密者，《駭客軍團》原創人森艾斯米（Sam Esmail）表示，看了最近特朗普彈劾案中衆多懦夫嘴臉，所以決定開拍《Gaslit》，並邀請了《伊人當自強》茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）、兩屆金像影帝辛潘（Sean Penn）、《以你的名字呼喚我》艾米漢瑪（Armie Hammer）、《追擊拉登行動》男星祖艾加頓（Joel Edgerton）等主演。據報辛潘在劇中扮演司法部長米歇爾，是尼克遜信任的顧問與摯友，茱莉亞則飾演其妻瑪花，曾警告世人尼克遜涉案；艾米漢瑪傳會扮演白宮顧問迪安，至於祖艾加頓會飾演尼克遜幕僚，也是水門事件策劃者利迪。

《Gaslit》是茱莉亞羅拔絲繼兩年前《返家》（Homecoming）後再次拍劇，當時她曾在夏日電視劇巡禮的記者會上表示，好劇本促使衆多影星轉戰小熒幕，她笑言，拍劇就像速遞服務，「把娛樂送到你家門前」；其實也折射了影視串流平台競爭激烈，大小影星都成為搶手貨。