政府派1萬元 馮盈盈首次受惠補貼進修演技 蘇施黃：希望大家有生之年收到

蘇施黃在社交平台表示希望大家在有生之年收到政府所派的1萬元。（資料圖片）

【明報專訊】財政司長陳茂波公布《財政預算案》，向市民派糖，18歲或以上香港永久居民獲發放1萬元，紓解民困。經歷過「關愛共享計劃」派4000元，卻遲遲未有錢落袋，今次大家更關心何時真正有糖食。蘇施黃表示，希望有生之年收到手。馮盈盈先使未來錢，計劃以1萬元補貼報讀演藝學院演技進修班的學費，莊思敏亦支持派錢減輕市民負擔。有「教育界王力宏」之稱的陳思銘回覆《明報》：「餵你食半年豬餿，然後今日畀粒糖你食，你覺得粒糖有冇味？」

對財爺派糖的消息，演藝界有不同反應；65歲蘇施黃質疑何時收到錢，她在社交平台寫道：「大家夠18歲未？係咪有香港身分證？咁希望大家在有生之年，香港政府會派到1萬蚊到你手上。」特別加上一個笑到喊的emoji。

王喜昨日到港台錄影節目《頭條新聞》，他在facebook留言表示：「如果要加警隊薪，寧願唔要1萬蚊！」

《100毛》「腦細」林日曦提出，「不如我畀返一萬你，你時光倒流兩個月去封關；不如我畀返一萬你，你時光倒流八個月去回應訴求 」。

陳思銘：食半年豬餿，今日畀粒糖

電視節目《男士堂》主持陳思銘就《財政預算案》表示，「對不起，還未看；不過就算是再好的預算案也沒有特別感覺。有人餵你食半年豬餿，然後今日畀粒糖你食，你覺得粒糖有冇味？」受新冠肺炎疫情影響，他透露學生延至4月才復課，「生意上影響先不說，全港也有影響，更重要的是我們學生今年要赴英升學，學術上不知道能否銜接，因為少上了這麼多個月堂」。

馮盈盈表示：「我見到很多報道，焦點是在全民派1萬元，都受惠的，因為今次話18歲以上的香港永久居民都有機會攞到，真的太好。如果今次攞到，是我首次受惠於政府派糖，因為當年派6000元未夠18歲，剛派4000元又未合乎資格。」

至於如何利用這筆錢？馮盈盈：「用來津貼我報讀演技進修班的費用，因為最近也想增值自己，那裏沒有免費午餐，都要幾千元，這1萬元可以幫我由初級讀到去大師級，錢用來持續進修也不錯。其他退稅優惠，始終我都是打工仔，也要交薪俸稅，這方面都幫到自己。」

杜汶澤質疑「派糖」措施

莊思敏說：「支持全民派錢和寬減薪俸稅和個人入息課稅，可以減輕市民部分負擔。至於有人批評預算案，其實大家可以寬容些，世界需要更多包容。」杜汶澤則質疑「派糖」措施，「點呀？畀一皮嘢我要8月申請仲（可能）要下年2月至有？咁今年交稅我畀少一皮你當無數得唔得呀？定係我下年2月至寄cheque畀你呀？」林子博和應：「算係咁㗎喇！之前4000元搞咗兩年，即係2000元一年。今次10,000元正常應該5年先有㗎！」

林盛斌：滿18個月都有得拎就爽

林盛斌（Bob）家有4名年幼子女，大女霏兒11歲，么子僅兩歲，全部未滿18歲，沒份收1萬元「如果係滿18個月都有得拎就爽嘞！」陳敏之回應：「咪係！咁又多4萬。」

洪永城知道財爺派1萬元，「可唔可以快些！相信很多香港人等緊這1萬元」。他又提議政府投放更多資源在海外推廣香港旅遊，重建形象。

記者：林蘊兒、陳釗