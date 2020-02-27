新節目一周派兩萬 伍詠薇：快過政府

【明報專訊】伍詠薇（伍姑娘）聯同王頌茵、曾贊學、朱晉傑及余逸思等後輩，為ViuTV新直播節目《埋嚟睇埋嚟玩》擔任主持。伍姑娘透露節目一個禮拜起碼派兩萬港元，笑言快過政府，「畀我使，派一萬都唔夠使！」伍姑娘稱疫情持續，大家都留在家中，所以ViuTV設計這節目希望大家開心，「這節目會派錢，很好玩，又可以跟觀眾電話互動，很適合我性格」。伍姑娘首次與ViuTV合作，台前幕後都很陌生，不過4名後輩口齒伶俐，加上她玩得又畀人鬧得，所以大家默契很好，希望捱到30集。

談到今年財政預算案向18歲或以上香港永久居民發放1萬元，伍姑娘表示很感動，至於會如何使用？她笑說：「我聽朋友說1萬元可能都不夠用，因去了買廁紙和口罩。但我不會笑人的；老實說，我都衝動過，想去搶紙巾和廁紙，因我有潔癖，最後理智叫我不要去。」伍姑娘認為日用品足夠便可，應留給有需要人士，共渡難關：「這疫情很惡，2020是很靚的年份，希望大家百毒不侵。至於那一萬元，我沒特別想怎樣用，也不介意將這粒『糖』捐出去幫助有需要的人。」

伍姑娘日前51歲生日，雖然受疫情影響，但依然很多朋友請食飯。她笑言契細佬陳山聰毋懼疫情，帶大肚太太一起為她慶生，伍姑娘說被對方威迫，若不出來，他們就再割席。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

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