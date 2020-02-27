影帝劉俊謙曾質疑自己演技 盼女友蔡思韵奪金像獎最佳女主角

【明報專訊】劉俊謙在ViuTV全新劇集《二月廿九》中飾演哲學博士，是「神聖幾何學會」會長，與徐天佑在偶然機會下認識2月29日出生，曾穿越時空去到北海道的吳海昕（Sofiee）。他和天佑幫助Sofiee追查穿越原因的過程中，產生了微妙的三角感情。但在現實生活中，劉俊謙沒試過糾纏不清的三角關係，都是一段感情結束了，才展開另一段戀情。劇中他和Sofiee雖有感情線，但沒有親熱戲，他笑謂：「該劇最吸引的地方是6歲小孩也適宜收看，很清純，是齣純愛劇。」

新劇大玩穿越橋段，劉俊謙表示如果可以穿越時空，最想回到小學時，因為兒時很簡單，無憂無慮，他說：「我最喜歡簡單。（現在很複雜？）大人的世界就是複雜，又要有理想，又要搵食，煩惱多多，現在最煩惱和最困擾香港人都是疫情。」受疫情影響，他原本2月中在香港藝術節演出舞台劇《我們最快樂》也被迫取消；至於其他工作也受影響，唯有做運動、行山，看書和看電影打發時間，盡量減少出街。

活在當下 順其自然

首次演出電影《幻愛》，劉俊謙便奪得第26屆香港電影評論學會大獎最佳男演員，卻在第39屆香港電影金像獎只入圍角逐最佳新演員獎，問他由天堂跌番落凡間，有否失望？他稱沒有失望，認為不同頒獎禮，有不同評審準則，在電影和電視界他是新人，有提名已經很開心和安慰。

劉俊謙貴為電影評學會最佳男演員被睇高一線，但他不認為金像獎新演員獎是其囊中物，他坦言：「世界去到這個地步，沒有東西是你能預測得到的，今日不知明天事，愈來愈發覺要活在當下，有提名開心完就算，不去想太多，順其自然。」

不過，他直言首部電影便獲最佳男主角感到很意外，也曾問自己：「點解係我嘅，擊敗咁多對手？」有機會也想問評審他真的演得那麼好？那他覺得自己在《幻愛》演精神病患者的表現如何？他說：「已經盡力，自己很難評論自己，個角色是難拿揑的，由於前期做了很多工夫，跟導演去做資料蒐集、見受精神病困擾人士、社工及精神科醫生，又有圍讀和排戲，前期工夫幫我慢慢進入角色世界，病發崩潰，見到幻覺的複雜情緒也能做到。」

讚女友有外形內涵

劉俊謙因拍《幻愛》與對手蔡思韵戲假情真，譜出戀曲。他不諱言希望女友奪金像獎最佳女主角，更大讚她演技出色，他說：「新演員來說，她演得非常好，好有潛質，才25歲，香港好耐沒出現這種女仔，科班出身，很有氣質，有自己的想法，做很多預備工夫，亦好肯和對手配合，聽完導演指令，消化得很快，有外形又有內涵。」

至於金像最佳男主角，他表示自己有私心，希望《金都》的朱栢康勝出，因為他們是好兄弟，大家同是演藝學院學生，合演過舞台劇，近期又一起拍電視和電影，他說：「朱栢康是我很欣賞的年輕男演員。」

場地提供：CeleParty

服裝：LOEWE

髮型：Lupus Chui @Orient4.com.

化妝：Carmen Chung @carmencmakeup_hair

記者：柯美

攝影：孫華中

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