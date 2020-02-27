低胸薛家燕 獻唱《皆大歡喜》畫面震撼

【明報專訊】薛家燕前晚為主持的無綫節目《流行經典50年》錄影，特別穿上造型師設計的玫瑰圖案低胸晚裝，她稱特別挑選時裝版《皆大歡喜》主題曲，於疫情時艱發放正能量，卻因豐滿身材惹起尷尬事，她笑道：「綵排時助手問我要不要換過第二套衫，因為當我唱到『震同櫈』時畫面好震撼，唯有要求導演唱到這歌詞時拍wide shot，無謂影響大家啦！」

學生拍片加油

家燕姐表示因疫情關係，藝術學校1月已開始暫時停課，很多學生不習慣困那麼久，致電給她稱好想回學校唱歌跳舞，但為安全起見還是未能上堂，她說：「我都好掛住學生，學生又好掛住我，佢哋拍片叫我加油，我再剪輯配上歌曲《信望愛》放上社交平台，送給香港朋友及所有醫護人員，希望發放正能量。」

區瑞強響應少聚會

區瑞強和胞妹區桂芬獲邀擔任嘉賓，合唱妹妹原唱歌曲《問》。身為明星足球隊創會會員之一的他，表示因怕受傷十多年前已轉打高爾夫球，沒有出席早前與警察的飯局。問可擔心有份出席飯局的老友於疫情聚會有風險？他說：「不用講擔心，他們百毒不侵。（政府呼籲不要聚會。）少啲啦！少啲啦！」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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