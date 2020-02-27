許家傑林淑敏派口罩 盡綿力同心抗疫

【明報專訊】林淑敏、許家傑、彭慧中及安德尊等昨日到屯門三聖街進行第二日派口罩活動，向1000名長者免費分發一萬個口罩，眾藝人派前亦做足防禦，先用搓手液消毒。林淑敏和許家傑表示今次是響應「疫境同行」行動，認為抗疫時刻最緊要分享，呼籲大家有錢出錢，有力出力。

林淑敏稱自己沒有渠道找口罩，只能出力幫手派，問到二人可有足夠抗疫物資？許家傑稱口罩算足夠，又希望大家不要囤貨，他說：「大家保持理性和耐性，打勝這場仗。」

同事守望相助

林淑敏自言屋企有一盒用緊的口罩，還有一盒存貨，同事間很守望相助，她說：「何綺雲之前買到兩包米，都說給我一包。又有很多同事問我夠不夠口罩，搞到我好似獨居老人咁，這個時候亦看到朋友間的友情。」

林淑敏表示公司向每名員工派發兩支搓手液，做主持開工亦有一個口罩，物資是不缺的，千萬不要恐慌。

講到活動地點附近早前有新冠肺炎確診患者，兩人皆表示不擔心，林淑敏認為除了注重衛生外，亦要提升自身免疫能力，充足睡眠和多飲水都很重要。許家傑則認為開心是健康的良藥，要保持心境開朗。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

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