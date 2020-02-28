「大邱之子」奉俊昊捐65萬抗疫

【明報專訊】韓國新型冠狀病毒肺炎疫情惡化，截至昨日有1766宗確診個案，繼韓劇《愛的迫降》男星玄彬、《鬼怪》孔劉、《繼承者們》金宇彬等捐款抗疫後，《德魯納酒店》女星IU及《有品位的她》金喜善昨日亦各捐2億韓圜（約130萬港元），幫助大邱的貧窮家庭及醫護人員共渡難關。

至於玄彬的緋聞女友兼《愛的迫降》拍檔孫藝珍，以及身在哥倫比亞拍攝新片《波哥大》的「男神」宋仲基，分別捐出1億韓圜（約65萬港元），據悉基哥私下捐款，經理人公司也不知情；孫藝珍得悉家鄉大邱爆發疫症後，感到非常心痛，希望捐款購買口罩、洗手液等物品，幫助低收入家庭及醫護人員。

被稱為「大邱之子」的《上流寄生族》金像導演奉俊昊，昨日也捐出1億韓圜（約65萬港元）協助家鄉抗疫。另外，《和遊記》李勝基、《5時恭候的證人》鄭雨盛同樣捐出65萬港元。《阿爾罕布拉宮的回憶》朴信惠及《與神同行》朱智勳則捐出32.5萬港元。

韓國疫情直接影響演藝界運作，有線頻道JTBC節目《一起吃飯吧》，以及tvN節目《問題性男人》為免拍攝外景時，與市民接觸而宣布暫時停拍。

日本方面，不少歌手響應政府呼籲，取消或延期舉行演唱會，包括女團Twice、男歌手福山雅治、星野源、女歌手濱崎步、倖田來未，以及樂隊L'Arc～en～Ciel等都受影響，後者原定今、明兩天在橫濱舉行個唱，並會透過香港兩間戲院進行直播，院商昨日宣布活動取消，並已安排退票。

有日媒指出，多場演唱會先後煞停，隨時帶來數百億日圓的經濟損失，加上東京奧運舉行在即，歌手難以另覓場地開騷，料業界損失慘重。