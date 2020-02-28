《法證IV》比古裝更難演 李施嬅拍驗屍戲：個頭爆炸幾乎嘔白泡

【明報專訊】人生如戲，在無綫默默耕耘了16年的李施嬅，雖然演技多次獲好評，但去年宣布離巢後才真正得到賞識，迎來在「娘家」首個獎項。喜悅背後，亦難免讓人感到唏噓，不少觀眾替李施嬅多年不獲無綫重視而感不值。不過這名「民選視后」坦言觀眾的喜愛及認同才是無價，比得到視后更開心。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

李施嬅去年約滿無綫後，選擇離開效力16年的「娘家」外闖，《法證先鋒IV》是她離巢無綫的告別作。雖然作為最後一擊，上部作品《金宵大廈》又好評如潮，但李施嬅表示無壓力。她說《金》劇很神奇，無論大小角色都能發揮到演技；而《法證IV》則關於查案，兩套劇種很不同。首次飾演法醫，李施嬅稱今次的對白是從演以來最難背的一次，因大部分涉及專業用詞，「我之前拍《宮心計》對住文縐縐的對白已覺很難，沒料到時裝劇可以難過古裝，那些對白不是人講，又要顧及法醫說話的節奏和神髓。我記得拍驗屍房主景那個星期，我個頭真是爆炸，幾乎嘔白泡」。她笑言拍攝時要面對一眾赤裸身體的男性屍體扮演者，見盡不同size的身體，其實幾尷尬，最深刻是其中一名身形較圓潤的男演員，僅穿小內褲遮着重要部位，但對方卻很自豪和隨意地在化妝間外行走，更在手術牀上睡到打鼻鼾。

開心獲「屋企人」認同

李施嬅去年迎來事業高峰，憑劇集《金宵大廈》人氣急升，劇中一人分飾兩角Alex及Coco，演技獲好評，終於在無綫台慶頒獎禮上連中兩元，分別奪得「最受歡迎電視女角色」，以及跟陳山聰奪得「最受歡迎電視拍檔」獎，可謂吐氣揚眉。雖然等待了16年，到離巢無綫才得到賞識，但李施嬅對於首次在「娘家」攞獎仍感到很開心和感恩，她說：「雖然我在外面攞過獎，但始終都很想回到屋企聽父母讚自己一句叻女，很開心得到屋企人認同。」

奪民選視后最難得

李施嬅表示最感動其實並非攞獎一刻，而是觀眾給予她的支持和鼓勵，能在一個網站評選中成為網民心目中的「民選視后」才最難得，已覺得贏了，「獲大部分觀眾投我一票，這是無價的。《金》劇讓我感受到前所未有的反應，真的很犀利，我未試過每日上社交平台都被這套劇洗版，不看劇集的人都看，感覺似中了六合彩」。對於角逐無綫頒獎禮視后，賽前呼聲高，但最後不敵惠英紅（紅姐）？李施嬅笑言見紅姐和楊千嬅坐在身旁已經知結果，能分到少少給她已經很好，「其實我已不是無綫藝人，他們沒必要給我，所以有獎攞已很幸運。特別要感謝觀眾和傳媒，也給無綫施加了不少壓力，大家好似要幫我爭番啖氣咁，這是最讓我感動的」。

分楊千嬅一半獎？

談到與楊千嬅齊奪「最受歡迎電視女角色」，是這個獎項首次，有人替她不值，稱連攞獎都要跟人「共享」？李施嬅不認同：「大家可能會覺得是否我又要分一半獎給人，但可能是別人分給我呢？可能個獎本應是我無份，是他們夾硬分給我的呢？看事情沒必要把自己放在重心。」她稱能與楊千嬅一起攞獎很開心，因千嬅是很勤力和正面的好媽媽、好太太、好歌手及好演員。

無綫花旦近年買少見少，除了李施嬅外，陳法拉、胡杏兒、徐子珊、楊怡、鍾嘉欣及田蕊妮等相繼離巢。李施嬅表示大公司一定有人來、有人走，這過程很正常，其實無綫仍有很多好演員，只是欠一個機會。

想再與劉江合作

談到連《金》劇拍檔劉江亦約滿走人，不少人覺得現在的無綫不懂珍惜好演員？李施嬅認為每個演員在不同階段都有自己想行的路，若真的開拍《金宵大廈2》，很希望再與對方合作，稱劉江是她很尊重的前輩，她首套古裝劇《本草藥王》也是跟對方合作，「我演千金小姐，拍一場食飯戲時，劉江老師發現我不懂揸筷子，即時教我，他說作為一個千金小姐無理由不懂揸筷子，我很感激他肯教我演戲」。

加國拍劇待遇好

談到今年的目標，李施嬅開心為加拿大劇集《Blood and Water》第三季擔任女主角，因外國劇集由華人擔正是很少有的，「Marvel首名華人超級英雄Simu（劉思慕）也參與第一季，我第二季加入，覺得這套劇幾旺演員」。她透露今次劇本更是為她度身訂造，故興奮之餘難免也有壓力，不過最令她激動的是首次見自己的名字排演員欄首位，感覺很神奇。她說外國拍劇與無綫很不同，每日8小時，最多去到12小時，至於8至12那段時間，酬勞是雙倍計，待遇也很好，有私人休息室，而且現場不斷有食物提供，她說因當地拍攝團隊很著重工作氣氛，故整個拍攝氛圍都很開心。

髮型：Terrence Chan @ hair

服裝：ba&sh

配飾：DE LA FORGE @Lane Crawford

場地：香港維港凱悅尚萃酒店

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