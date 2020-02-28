醫生男友缺口罩未能應診 陳煒成功撲貨解燃眉之急

【明報專訊】一班無綫藝人陳煒、莫家淦、衛志豪、蔣家旻、周奕瑋與許文軒昨日分別到大型屋苑派口罩予有需要市民，陳煒透露男友陳國強的醫學美容診所曾因缺口罩未能開診，幸得好友從泰國寄口罩給她，診所才能繼續應診。日本旅遊達人周奕瑋原本要到日本關西拍旅遊節目要延期，多個工作亦無限期押後，各行各業都大受疫情影響。

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

陳煒、莫家淦、衛志豪齊心抗疫，昨日到寶林邨以預先派籌形式，向長者派發合共10,000個口罩，現場秩序良好。

首次參與派口罩的陳煒，感激好友何國鉦分她半支漂白水，其他消毒清潔用品則夠用。她表示現時仍有一至兩盒存貨，不用太緊張撲口罩，又慶幸過年前有朋友從泰國寄口罩給她，反而男友的醫學美容診所曾因缺口罩未能開診，陳煒說：「朋友喺泰國寄咗啲口罩嚟，男友先至可以應診。」她承認男友美容中心生意受疫情影響，但都照舊回診所工作，沒有刻意放假陪她。

蔣家旻擔心開工缺口罩

蔣家旻、周奕瑋、許文軒之後接力，到大型屋苑免費派口罩，希望幫到有需要市民。天氣乍暖還寒，蔣家旻卻無懼寒風，穿上超短褲露白滑玉腿示人。她1月中跟緋聞男友麥秋成到日本鳥取拍微電影，但當時未知疫情爆發，故未有趁機狂掃口罩。

蔣家旻擔心缺貨：「因為3月要拍古裝新劇，一拍就拍3個多月，一日換兩個口罩都擔心不夠用。有些口罩好貴買不落手，好彩有朋友送，亦會上網訂購。」

周奕瑋多項工作延期

周奕瑋自稱口罩存貨曾在貧窮線，幸獲朋友相助渡難關。連工作亦受影響，他說：「1月底去過日本逗留5日，其間去過很多藥妝店，也搜購不到口罩。終於在100yen店買到一包5個，又有澳洲朋友寄給我，才由貧窮線變回正常。原本這幾個月內要準備出發去關西拍旅遊節目，現在都要延期待決定，等疫情過後才知安排。另外還有幫旅行社在4月底宣傳去台灣及韓國團的工作，都未確定能否成行。」

Wyman求交換oversize口罩

此外，黃偉文（Wyman）就算有口罩戴都煩惱，他在Instagram貼上戴了口罩的照片，明顯口罩太細，Wyman留言因自己頭與面太大，市面上的口罩大部分「唔夠冚」。

Wyman說：「呢頭啱啱戴好，嗰頭一郁又成個縮咗上去，凸咗個下巴出嚟，唔移返正佢又漏風，成日搵手拉返好佢咪又係危險……只可以問問有冇面細嘅朋友買咗啲oversize成日滑落嚟嘅口罩，同佢哋交換……估唔到抗疫日常節目唔係同朋友交換郵票notes日記八卦……而係口罩！#記於2020年2月#仲有冇大頭人細頭人同我一樣有口罩煩惱。」鄭秀文回應：「你的形容實在太豐富。」

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