洪朝豐感恩生命中有寶詠琴 「她離世前半年同我講對唔住」

【明報專訊】洪朝豐在「登六」之年出櫃，他承認曾是雙性戀者，當年跟寶詠琴拍拖同時有男朋友，現在他是同性戀者。出櫃後他由曼谷返港，抵埗後在機場脫下口罩接受《明報》訪問，繼公開性取向後，他透露了一個跟寶詠琴之間的秘密。他們先後兩次分手，經歷了3年時間，洪朝豐隱藏這個秘密逾18年，其間他受盡嘲笑、誤會、歧視，他說出秘密後就讓整件事作終結。他所指的秘密，是跟寶詠琴第二次分手後被狂數，但一年後她終於向洪朝豐說：「對唔住！」訪問結束，問他還有否秘密要帶進棺材？他笑說：「無喇！」

記者：唐嘉晞

攝影：鍾偉茵

洪朝豐匆匆返港，因為逗留一日後，他又要到緬甸去，未來幾個月他會到里斯本、巴黎、倫敦、科隆，又會到克羅地亞與玻利維亞，再返泰國清邁短期出家。旅程最後一站是泰國華欣，這是洪朝豐爸爸出生的地方，是他的尋根之旅。他說不清楚何時才返港，他到倫敦會探望兒子。

「生命不是為嘲笑我的人存在」

洪朝豐與葉桂好經歷一段6年婚姻，育有一子，兒子在倫敦工作，早知道父親的性取向。問他出櫃前有否跟兒子商量？他稱沒有，不敢肯定兒子是否贊成，自己60歲了，沒有事情要收埋。他說：「我出櫃是要告訴關心我的人這消息，至於那些唔關心、憎我或嘲笑我的人，我唔會理，我的生命不是為他們存在。」

洪朝豐續道：「患舌癌割了半條脷，我試過。狂躁症入精神病房，我都試過。之前沒有公開自己的性取向，現在大家知道我是怎樣的人，更全面認識我，多年來我是好辛苦走過來的。出櫃上有一件事我要冷靜處理的，外界的焦點難免是有關我跟寶詠琴交往的課題上。2003年4月20日的早上，寶詠琴的好朋友在多倫多致電告訴我她的死訊。好多人質疑點解我仲要講一個死了17年的人。我60年的生命中，寶詠琴的出現，我係好感恩，因為佢令我更堅強。另一方面，我都講過佢係一個好可憐的女人，為他人作嫁衣裳，她好有承擔，但忽略對自己好，我要引以為鑑。對別人好也要對自己好，兩者不可缺，要是只為他人着想而對自己唔好，做人為了什麼？」

第二次分手後一年再做好朋友

「從她的身上，我看到勇氣，她臨死的半年前，也就是我們第二次分手後過了一年時間。我送了一本《歐遊札記》給她，這是我跟她在歐洲遊歷的見聞，當時每日出外玩，晚上我會寫稿並讀給她聽，她說：『好好！』我才放心。這本書出版了。我送給她看，翌日早上她致電給我，說睇完本書瞓唔着。電話中她說：『一年前我要同你分手，覺得好無面，所以傷害了你。我要同你講對唔住。』當時我給她的反應：『阿琴，過去一年，我無怨過你、無恨過你。我洪朝豐終於聽到你同我講對住唔三個字！』之後我哋再做好朋友。她知道自己唔好，爭取時間向我道歉，我好欣賞亦多謝佢。有人會話我講這件事出來，是作故事或出風頭，但我的信念是自己行得正企得正，信唔信是你的問題。我由2002年10月帶住呢個秘密，足足18年，今日講出來也不算誇張。因為我在過去20年背負着被人嘲笑、誤會、歧視，我覺得是時候做個終結，這是我應該做的事情。」洪朝豐說往事忍不住情緒激動抹眼淚。

開古董店3個月蝕盡一生積蓄

洪朝豐與寶詠琴拍拖與分手也全城轟動，跟富婆在一起，想必有不少好處，當時他還在銅鑼灣租了一幢三層的唐樓開古董店。他提到跟寶詠琴首次分手是1999年10月，狂躁症病發，形容是風頭火勢。他說：「我將自己的錢投資生意，結果3個月蝕了我一生的積蓄。」他蝕的並非寶詠琴的錢！他稱這段時間跟寶詠琴罵戰，情况好複雜，畢竟逝者已矣，也無謂逐樣解釋。洪朝豐特別提到當時曾說的「一隻手指摔死你」，他是隨口無心說的，甚至自己講過也忘記了，事後他重看片段才知道自己真的講過。他想不到這句話會引起大迴響，其實是一對情侶心情不好時吵架的說話，是兩人的閨房事，又與你何干？為何會被大做文章？

他跟寶詠琴首次分手，半年後對方要求復合，兩人在一年半後在紐約第二次分手。當時他們正環遊世界，歐洲後到美加，在紐約正式分手，但到加拿大各自探親時，還有見面食飯。直至返港後，發生了一些事情令寶詠琴好不滿，就向傳媒鬧他是同性戀、小人、偽君子、呃錢。洪朝豐對這些指摘，吸收了第一次分手的經驗，故他不作任何回應。一年後，她為分手對他的傷害說：「對唔住！」

百分百同性戀者 對女人死心

在寶詠琴的最後歲月，洪朝豐以朋友身分伴着身邊。寶詠琴到醫院洗腎每次要數小時，他會相伴，又每日通電話，因為她需要傾偈。寶詠琴會記掛洪朝豐喜歡吃羊扒，或大廚煮了美食，也會安排司機速遞分享。洪朝豐說跟寶詠琴分手後，他成為百分百同性戀者，問他要是再遇似寶詠琴這樣吸引的女人，他會否又轉軚？他笑說：「我對女人死心！典型的女人特質對我來說太複雜，我好蠢、直接又不懂掩飾。」他稱寶詠琴是好複雜的女人，人生閱歷豐富而事業又在高峰，她會防身邊人有謀財企圖，但能否在她身上謀財作別論，有人說咪使旨意！她懂得保護自己的錢財，因為是辛苦累積的。他又稱寶詠琴是十全十美主義者，一切要在掌握中，不容易相處。當她喜歡一個人時，會待對方好好，但若她不喜歡也會去得好盡。他說：「我真心感激佢（寶詠琴），令我眼界開闊，增長知識。她在我身上做了很多好事，雖然也有唔好的事，但我沒有怨佢或恨佢，感激生命中有寶詠琴出現，曾經很惜我、關心我。」

「長命百二歲 我還有60年」

洪朝豐在60歲出櫃，他曾想過結婚時才公開，但已7年單身沒有伴，就隨機緣說出來。他笑說：「長命百二歲，我還有60年，怎可能繼續收埋。我覺得今年自己好順意，有預感真愛會出現！」

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