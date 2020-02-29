劉嘉玲到庇護工場派米派口罩 李珊珊落區做義工感受深刻

【明報專訊】新冠肺炎疫情持續，市面口罩依然短缺，連日來不少藝人與慈善團體積極參與派口罩及防疫用品活動，到不同地區幫助有需要人士。李珊珊早前透露於2017年確診患驚恐症，經治療後已受控慢慢好轉。她近日亦加入派口罩行列，由香港派到九龍，令她感受好深刻；劉嘉玲則到庇護工場派米及口罩。陳庭欣與陳貝兒對於有狗隻疑受感染新冠肺炎，擔心有主人棄養寵物，她們呼籲要善待寵物。陳庭欣說會照吻鸚鵡。

李珊珊在社交網上載視頻，分享落區派口罩的體會。她之前首次做「派派派義工」，由灣仔到西環，前日她參與派第2批的1000個口罩，今次是由旺角到深水埗，主要派給前線負責清潔街道人員、長者、戶外工作人員及南亞裔人士。她說感受深刻，雖然口罩價格有回落迹象，但她穿梭區內深切感受到，民間仍是很需要口罩供應。她在短片表示看到很多人在惡劣環境下工作，自己盡力派，派得幾多得幾多。

劉嘉玲跟智障朋友跳舞玩遊戲

劉嘉玲關注一班弱勢社群的需要，聯同一班好友往庇護工場暨宿舍派米和口罩，共派發了過萬個口罩。她說此行不單是幫助了一班智障的朋友，她自己也獲益良多。她在宿舍跟智障朋友玩遊戲、跳舞，逗留了數個小時。當天共派15,000個口罩，還有大米等。他平時有幫助慈善機構，尤其是在新冠肺炎疫情下，她覺得有很多人需要關懷。她說：「我都有得着，見到他們好純真的笑容，好簡單，好易滿足，我都修行緊，我都學緊嘢。」她又在社交網留言︰「愛在疫情蔓延時。」 不少網民讚她有善心。

陳庭欣陳貝兒擔心寵物被棄養

陳庭欣與陳貝兒昨日連走3場，分別到盲人輔導會、腎病病友會，以及向長者和小朋友機構派發口罩。陳貝兒表示多得朋友送贈口罩，令她由赤貧升上中產人士。最令她與陳庭欣擔心的，是看到新聞指有狗隻疑受感染，怕有主人會因而棄養寵物。陳貝兒家有兩隻貓，她認為寵物也是家人，而且可能是人傳染給寵物，非寵物傳染人，不用過度恐慌，最重要是照顧好自己和寵物。陳庭欣稱母親看到新聞後有點恐慌，叮囑她不要吻飼養的鸚鵡，她耐心向母親講解，如主人病倒，寵物也不會離棄主人，做主人要善待寵物。她會照向鸚鵡送吻，不過會更注重衛生，事前漱口，亦會每周為鸚鵡冲涼，由兩次增至四次。

記者：鍾偉茵