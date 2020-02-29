莊思敏否認奉子成婚 考慮網上直播簽字結婚過程

【明報專訊】新冠肺炎疫情蔓延全球，人人都努力抗疫。向來有生意頭腦的胡曦文（前名胡敏珊）看準時機，代理有助提高細胞免疫力的保健美白產品及瑞士有機消毒搓手液，趁機推出市場，昨日她與莊思敏、龐景峰及陳約臨一起拍攝宣傳硬照，眾人未有戴上口罩做訪問，似乎不擔心疫情威脅。

莊思敏減肥後才拍婚紗照

準新娘莊思敏以友情價為好友胡曦文拍廣告，以示支持。已定3月中在家由律師主持簡單簽字註冊結婚，莊思敏稱父親和兩妹都會見證，未來老爺奶奶身在台灣未能來港，稍後待疫情穩定才去斟茶。她說：「最近盡量避免人多聚集，所以不搞結婚派對，之後個別食飯慶祝。因一早已擇定好日子，所以不會改期，婚紗相都未影，因想減肥先，話唔定穿睡衣簽字，男友原本憧憬搞夢幻婚禮，可惜已幻滅。」她說並非有喜才急於結婚，只是怕麻煩才一切從簡，笑言為令更多朋友見證她結婚，考慮簽字當日在網上做直播。

胡曦文受疫情影響婚禮延期

胡曦文未透露投資金額，稱花了兩年多時間做市場調查，親自做白老鼠試用產品成效才推出；對於產品定價可能較高，她解釋因質量好，不擔心被質疑是賣人血饅頭圖利，而是希望幫到人增強健康。她自爆曾患胃潰瘍：「之前因經常服用太多止痛藥，一年前證實患胃潰瘍，現在服用天然有機產品。男友好惜我，每日都會給我冲健康飲品。」去年承認與金融才俊男友好事近，胡曦文本來計劃今年結婚，因受疫情影響，她決定延遲影婚紗相，婚禮亦會延期，待疫情穩定再作打算。

龐景峰繼續開班教功夫

龐景峰與陳約臨均贊成運動有助增強免疫力，所以近期常做運動。開武術學校的龐景峰，稱部分小朋友仍繼續上堂學功夫，他事前必花半小時徹底消毒學校，亦與學生齊齊戴口罩上堂，也感激學生家長為他提供口罩。

記者：林蘊兒